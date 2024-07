Die Sängerin Pink kommt wieder nach Stuttgart und spielt am Freitag, 19. Juli, in der MHP-Arena. Hier erfahren Sie, was wir bisher über den Auftritt wissen.

Tickets, Vorprogramm und Einlass

Es sind noch Resttickets erhältlich. Erwartet werden mehr als 40 000 Fans. Im Vorprogramm spielen The Script, Gayle und KidCutUp. Einlass ist um 16.30 Uhr, das Vorprogramm startet um 18.30 Uhr, Pink wird um zirka 20 Uhr auf der Bühne erwartet.

Lesen Sie auch

Welche Songs stehen auf dem Programm?

Achtung, Spoiler! Wer sich beim Konzert lieber überraschen lassen möchte, sollte jetzt zur nächsten Zwischenüberschrift springen. Pink hat bei ihrer bisherigen „Carnival“-Sommertour alle ihre großen Hits gespielt, und sich auch durch die Luft wirbeln lassen. So könnte die Setliste wie jene aus Amsterdam aussehen, darunter ein Bob-Dylan-Cover und eines der Band 4 Non Blondes: „Get The Party Sarted“, „Raise Your Glass“, „Who Knew“, „Just Like A Pill“ „What About Us“, „Heartbeat“, „Turbulence“, „Whataya Want From Me“, „Make You Feel My Love“, „Just Give Me a Reason“, „F**kin’ Perfect“, „Just Like Fire / Heartbreaker““, Don’t Let Me Get Me“, „When I Get There“, „I Am Here“, „What’s Up?“, „Try“, „Are You Gonna Fall?“, „Trustfall“, „Blow Me (One Last Kiss)“, „Never Gonna Not Dance Again“ und „So What“.

Wer steht auf der Bühne? Ist Pinks Tocher Willow mit dabei?

55 Trucks werden das Gepäck von Pink und ihrer Crew anliefern. Wer schon mal bei einem Konzert von Pink war, weiß, dass man hier eine Show der Superlative erwarten kann, wie auch dieses Video von ihrem Auftritt 2019 in Stuttgart zeigt.

Unterstützt wird Pink bei ihrem Auftritt von einer Band und jeder Menge Tänzerinnen und Tänzern. Ihre Tochter Willow, mit der sie den Superhit „Cover Me In Sunshine“ singt, wird vermutlich nicht dabei sein, da sie sich auf der Tour nach Amerika verabschiedet hat, weil sie davon träumt, eine Broadway-Karriere zu machen.

Wie reist man am besten an?

Die Eintrittskarten für das Konzert gelten als Kombiticket für den Öffentlichen Nahverkehr des Verkehrsverbunds Stuttgart (VVS). Die Stadtbahnlinie U11 fährt zwischen 13.05 Uhr und 20.30 Uhr alle fünf Minuten vom Hauptbahnhof zum Neckar-Park (Stadion) – und nach Konzertende im gleichen Takt in die Gegenrichtung. Das Ticket berechtigt Konzertbesucherinnen und -besucher ab drei Stunden vor Einlass zu einer Hinfahrt zum Veranstaltungsort und bis Betriebsschluss zur Rückfahrt mit Bus, Stadtbahn oder S-Bahn im gesamten VVS-Netz. Dieses Angebot sollte man auf jeden Fall nutzen. Mit dem Auto zum Wasen zu fahren ist keine gute Idee. Die Parkplätze sind knapp, und es muss mit langen Staus vor und nach dem Konzert gerechnet werden. Wer von weiter außerhalb mit dem Auto anreist, sollte die Park&Ride-Möglichkeiten nutzen.

Was darf man mitbringen?

Anders als die Band sollte man als Fan nicht mit großem Gepäck anreisen. Es gelten verstärkte Sicherheitsmaßnahmen, es gibt zusätzliche verschärfte Kontrollen und Bodychecks. Sperrige Gegenstände wie Regenschirme oder Hocker dürfen nicht mit auf das Gelände genommen werden, aber auch Taschen, Rucksäcke, Helme und Behältnisse aller Art sind verboten. Der Veranstalter bittet ausdrücklich, sich ausschließlich auf wirklich notwendige Utensilien wie Handys, Schlüsselbund und Portemonnaies sowie Medikamente oder Kosmetika in Gürteltaschen oder Kosmetiktäschchen bis zu einer maximalen Größe von Din A4 zu beschränken.