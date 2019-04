1 Heidi Klum und Tom Kaulitz (r.) werden heiraten - Bill Kaulitz unterstützt seinen Zwillingsbruder Foto: imago images / Future Image

Tom Kaulitz hat die erste Anprobe für sein Hochzeitsoutfit hinter sich gebracht. Wo sie stattgefunden hat und ob sie erfolgreich war, verrät sein Bruder Bill Kaulitz.

Da plaudert einer aus dem Nähkästchen: Musiker Tom Kaulitz (29) hat offenbar die "erste Anprobe" für sein "Outfit als Bräutigam" absolviert, wie sein Zwillingsbruder Bill Kaulitz (29) jetzt in seiner Instagram-Story verriet. Demnach fand es an einem "freien Tag in London" statt und machte den Bräutigam in spe "glücklich". Dazu postete Bill Fotos und kurze Clips von Stoffproben und Spaziergängen der beiden Brüder durch die britische Metropole.

"Melancholic Paradise" von Tokio Hotel können Sie hier streamen

Mit dem "freien Tag" meinte der Sänger der Band Tokio Hotel (seit 2001) die Tour, die am 28. April in London startete und am heutigen Dienstag in Köln weitergeht. Das große Finale steigt am 21. Juni in Moskau.

Entertainerin Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz machten ihre Liebe vor einem Jahr bei den Filmfestspielen in Cannes öffentlich. Weihnachten folgte die Verlobung und nun stecken sie also mitten in den Hochzeitsvorbereitungen...