Ausgerechnet ein umstrittener Kollege hat ihr aus ihrer finanziellen Misere geholfen: Denn wie Jasmin Herren in der Wiedersehensshow zu "Villa der Versuchung" verraten hat, gab ihr Ronald Schill den entscheidenden Tipp, um ihren großen Schuldenberg loszuwerden.
Jasmin Herren (46) hat die Sat.1-Sendung "Villa der Versuchung" gleich doppelt Glück gebracht: Sie ging als Gewinnerin aus dem neuen Format hervor - und erhielt von Showkollege Ronald Schill (66) die entscheidende Hilfe, um ihre Schulden in Höhe von 400.000 Euro loszuwerden. Das erzählte sie am Montagabend in der Wiedersehensshow.