Was Prostitution anrichtet: Der Preis einer Frau

Prostitution breitet sich in Deutschland nahezu ungehemmt aus. Die Kosten für schnellen Sex sinken – für die Gesellschaft sind sie hoch. Wie lange können wir dem noch zuschauen?

Wenn es in der Prostitution so etwas wie „ganz unten“ gibt, dann ist das der Straßenstrich. Frauen stehen dort ohne Schutz, halb nackt, auch im Winter, und bieten sich an, ohne zu wissen, was das für ein Mann ist, zu dem man ins Auto steigt. Auch sogenannte Sperrbezirke wie das Stuttgarter Leonhardsviertel werden in einschlägigen Rotlicht-Portalen als Orte für den schnellen Sex empfohlen. Ganz offen läuft dagegen das harte, schnelle Geschäft mit der Prostitution auf der Kurfürstenstraße in Berlin.

Ein paar vornehme alte Villen erinnern dort an die Zeit vor dem Krieg, als hier die Botschafter großer Länder residierten. In einem säulengeschmückten Gebäude studieren heute angehende Ingenieurwissenschaftler. Es gibt einen Rewe-Supermarkt, ein paar Cafés, ein heruntergekommenes Sexkino mit vergilbten Dessous in der Auslage, und gegenüber moderne Apartmenthäuser, wo eine Wohnung kürzlich für 1,4 Millionen den Besitzer gewechselt hat.

„Was kostet Deine Tochter?“

Während am Straßenrand junge Frauen aus Rumänien, Ungarn oder Bulgarien in hohen Stiefeln am Straßenrand auf Freier warten, laufen Mütter mit ihren Kindern vorbei. Vormittags gehe das noch halbwegs, erzählt eine Anwohnerin, abends gehe sie aber nicht mehr ohne ihren Mann vor die Haustüre. Und selbst dann werde sie – mit ihrem Kind an der Hand – von Männern gefragt: Was kostet deine Tochter?

Was macht es mit Kindern, die in solch einer Umgebung aufwachsen? Wie erleben Mädchen und Jungen den Sexkauf auf dem Straßenstrich, hinter Bahnhöfen, aber auch in ihrer nächsten Umgebung, weil sich das „Geschäft“ mehr und mehr in ganz normale Wohnungen verlagert? Wie prägt dies das Frauen- und Männerbild von Heranwachsenden, und welchen Einfluss hat das auf deren eigene Sexualität?

Täglich kaufen 1,2 Millionen Männer Sex

In Deutschland wird gerade erbittert darüber gestritten, wie es weiter gehen soll mit der 2002 liberalisierten Gesetzgebung zur Prostitution. Soll der Sexkauf verboten werden wie in Schweden und Frankreich? Dort sind Prostitution und Menschenhandel spürbar zurückgegangen, der Respekt gegenüber Frauen scheint größer als hierzulande zu sein. Sexkauf gilt dort als Straftat, die Mehrheit der Bevölkerung begrüßt das. Auf der anderen Seite gibt es jene Sexarbeiterinnen, die ein Recht auf ihre „Arbeit“ fordern. Kaum diskutiert wird aber die Frage: was macht es mit einer Gesellschaft, wenn täglich geschätzt 1,2 Millionen Männer Sex kaufen?

„Für Heranwachsende ist das zutiefst irritierend“, sagt die Karlsruher Psychologin Dr. Brigitte Schmid-Hagenmeyer zu den Folgen unserer liberalen Prostitutionspolitik. Sie passe nicht zu den Zielen von Gleichberechtigung, Gleichstellung und Respekt voreinander, wie sie in der Schule vermittelt werden. „Kinder- und Jugendliche erleben heute Widersprüchliches. Mädchen sollen gleichberechtigt sein mit gleichen Rechten, Chancen und Fähigkeiten wie Männer.“ Und dann sähen sie, dass Männer sich Frauen ganz legal kaufen können.

Paare stehen Schlange vor „Verrichtungs-Boxen“

Was denkt also die Tochter jener Anwohnerin in der Kurfürstenstraße? Was geht in einem Mädchen vor, das vielleicht die Frage nach seinem Preis noch nicht versteht, aber doch die Angst und den Ärger der Mutter spürt? Ein Mädchen, das nicht allein auf die Straße darf und beim Spielen auf Gitter schaut. Denn selbst die Schulhöfe haben rund um die Kurfürstenstraße hohe Umzäunungen, damit sich dort keine Freier und Prostituierte einfinden.

Um die Prostitution zu verbergen hat man dort drei sogenannte Verrichtungs-Boxen aufgestellt, an denen Kinder täglich vorbeigehen. Aus den teuren neuen Wohnungen in diesem Teil Berlins hat man eine besondere Aussicht auf diese Abscheulichkeiten: Bio-Toiletten ohne Wasser und Abfluss, kaum größer als Dixi-Klos. Drei davon hat die Stadt Berlin aufgestellt, damit sexuelle „Dienstleistungen“ nicht mehr in aller Öffentlichkeit erledigt werden – in Nachbarschaft zu einer Kindertagesstätte und zwei Schulen. Es stinkt bestialisch, Paare stehen Schlange. Ein Ort der Erniedrigung für Frauen, sichtbar für alle.

Jugendliche erleben die Abwertung von Frauen als Normalität

Wie ergeht es männlichen Heranwachsenden mit der Prostitution? „Sie wachsen heute in einer Welt auf, in der Männer Frauen genauso kaufen können wie einen Burger in einem Fast-Food-Restaurant“, so der Befund der Psychologin Schmid-Hagenmeyer. Jungs erlebten, dass es normal ist, Frauen in Pornos und in der Prostitution als Objekt zu benutzen und für die eigene Lustbefriedigung zu konsumieren. Das bekräftige für heranwachsende Männer die Vorstellung, dass sie ihre Interessen und Wünsche auch beim Sex durchsetzen können. Dass Männer mit Frauen machen könnten, was sie wollen.

So etwas vermittelt für Schmid-Hagenmeyer „indirekt die Abwertung des weiblichen Menschen und fördert Frauenfeindlichkeit“. Aus ihrer Sicht unterstützt die deutsche Prostitutionsgesetzgebung auch das Erstarken radikaler Ideologien, die darauf ausgelegt seien, Frauen eine untergeordnete Rolle zuzuschreiben und sie in ihren Rechten und Freiheiten einzuschränken. Für junge Menschen sei das eine gesellschaftliche Normalität – am deutlichsten sichtbar auf dem Feld der Prostitution.

Sexkauf verstärkt strukturelle Gewalt gegen Frauen

Für die Psychologin ist diese gesellschaftliche Entwicklung alarmierend: Patriarchale Rollenvorstellungen, wie sie oft auch in konservativ und religiös geprägten Zuwandererfamilien vorherrschten, würden so verstärkt. Das verfestige bei heranwachsenden Jungen die Vorstellung von Männlichkeit, Macht und Dominanz, gepaart mit Empathielosigkeit und Egozentrik.

Bei Mädchen verfestige sich das entsprechende Rollenbild mit umgekehrten Vorzeichen: Sie lernten, sich anzupassen, eigene Bedürfnisse, Impulse und Ambitionen zurückzunehmen, sich zu bescheiden. In diesem Gesamtbild sollten Frauen zwar sexuell aktiv und verfügbar sein, aber nur so, wie die Männer es von ihnen wollen. Eigene Wünsche seien nicht relevant. „All das verstärkt strukturelle Gewalt gegen Frauen“, warnt Schmid-Hagenmeyer.

Prostitution ist eine Art Fast-food-Sex

Laut Umfragen findet ein ein Drittel der jungen Männer sporadische körperliche Gewalt gegen Frauen in Ordnung. Die Gewalt in Partnerschaften nimmt zu. Das nordrhein-westfälische Landeskriminalamt (LKA) hat jüngst die erste umfassende Studie zu Femiziden veröffentlicht: zu Frauen also, die ermordet wurden, weil sie Frauen waren. Als Ursachen beschrieben die Beamten Verhaltensweisen, wie sie in der Prostitution zu finden sind: Machtfantasien von Männern und ein patriarchales Frauenbild. Das LKA rät darum, bereits Kinder „gleichstellungsorientiert zu erziehen“, damit sich das starre Rollenbild von Mann und Frau nicht verankere.

Prostitution ist eine Art Fast-food-Sex, bei dem viele Aspekte der Sexualität verloren gehen: Intimität, Hingabefähigkeit, das Verschmelzen mit dem oder der Geliebten. Auf Heranwachsende hat Prostitution deshalb fatale Folgen – sie erschwert die natürliche und altersgemäße Entwicklung eigener Sexualität bei Jugendlichen beiderlei Geschlechts. Heranwachsende erleben, dass es normal zu sein scheint, wenn man Sexualität völlig ohne Beziehung und ohne Emotionalität lebt. Jungen lernen, Mädchen und Frauen lediglich als Sexualobjekte zu sehen, und Mädchen lernen, sich als Sexobjekt zu begreifen. „Das fördert keinen guten Bezug zum eigenen Körper und keine ganzheitliche Vorstellung von Sexualität, sondern gerade in Mädchen eher Selbstunsicherheit bis hin zur Ablehnung des eigenen, sich weiblich entwickelnden Körpers“, erklärt dazu Schmid-Hagenmeyer.

Sexgeschäfte verlagern sich in die Privatsphäre

Aus psychologischer Sicht finde so eine Sozialisierung statt, die zu einseitig auf körperliche Lustaspekte ausgerichtet sei und die psychische Bindungsdimension von Sexualität ausblende. Wenn das passiere, wie bei der Prostitution, wachse die Gefahr von massenhafter sexueller Gewalt, von Ausbeutung, Sucht und Beziehungsstörungen.

Wie kann man Heranwachsende davor schützen? Sollte man Prostitution an Orte verbannen, die nur für Männer zugänglich sind, etwa in Bordelle? Das wäre zynisch und zu kurz gedacht. Denn die „Geschäfte“ verlagern sich schon seit geraumer Zeit immer mehr ins Private.

„Die Eltern müssten weiter sein als der Staat“

Wir alle laufen Gefahr, dass der eigenenNachbarschaft demnächst ein Pop-up-Bordell eröffnet. In der ZDF-Reihe „Die Spur“ gab es dazu einen sehenswerten Beitrag. „Bordell in der Ferienwohnung“ beschrieb anschaulich, wie AirBnb-Wohnungen oder Apartments, die über Buchungsportale zu mieten sind, zu Stätten der Prostitution umfunktioniert werden. Das ist zwar verboten – was die Profiteure des Geschäfts mit Frauenkörpern aber nicht sonderlich beeindruckt.

Es handelt sich also um eine Versagen des Staats, der den Schutz der Kinder an die Eltern delegiert. Was können sie tun, um sie vor befremdlichen Erfahrungen mit der Prostitution bewahren? „Die Eltern müssen hier weiter sein als unser Staat“, sagt Schmid-Hagenmeyer. „Sie müssen mit ihren Kindern offen über Prostitution reden, wenn diese verstörende Beobachtungen gemacht haben. Und ihnen erklären, dass es nicht in Ordnung ist, den Körper einer anderen Person gegen Geld zu benutzen.“ Und Eltern sollten ihren Kindern auch erklären, dass sich die meisten dieser Frauen in einer Not- oder Zwangslage befänden und ausgenutzt würden.

Warum tut die Regierung nichts?

Sie berichtet vom 14-jährigen Sohn einer ihrer Patientinnen, der auf dem Straßen- strich von einer Prostituierten angesprochen worden und danach verstört nach Hause gekommen sei. Das Thema Prostitution habe zuvor in der Familie keine Rolle gespielt. Es gab dann viele Gespräche der Eltern mit dem Sohn. Nötig sei aber ein ausreichender Schutz der Jugend vor dem zunehmenden Einfluss der Sexindustrie.

Einige persönliche Erfahrungen zum Schluss: Seit ich die Biografie eines Loverboy-Opfers veröffentlicht habe, lese ich an Schulen und werde zu Präventionsveranstaltungen eingeladen. Der Begriff Loverboy umschreibt die perfide Masche junger Männer, jungen Mädchen die große Liebe vorzuspielen, um sie dann in der Prostitution auszubeuten. Ich ernte betroffene Reaktionen und werde oft von Schülerinnen und Schülern gefragt: Warum tut unsere Regierung nichts? Warum ist das bei uns erlaubt?

Wer denkt an die Folgen einer Liberalisierung der Prostitution?

Diese Frage möchte ich an Politikerinnen und Politiker weitergeben, die sich seit Jahren vor einer Entscheidung drücken und gerade erst wieder eine Kommission zum Thema Prostitution eingerichtet haben. CDU und CSU haben ein Sexkaufverbot in ihr Wahlprogramm aufgenommen, bei den Koalitionsverhandlungen scheiterte es am Widerstand der SPD.

Wie es scheint, wollen sozialdemokratische Politikerinnen und Politiker in unseliger Allianz mit den Grünen nicht wahrhaben, dass wir seit der rot-grünen Liberalisierung der Prostitution zum Bordell Europas verkommen sind, dass es Zwangsprostitution gibt und das organisierte Verbrechen Milliardengewinne damit macht. Vielleicht betrachten sie es aber auch als Preis der angestrebten Liberalisierung. Dann allerdings sollten sie wenigstens an die Folgen für unsere Kinder denken.