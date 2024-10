Was passierte an Tag 12?: Nach Auszug von Elena Miras: Kein Exit bei Promi Big Brother

Was passierte an Tag 12?

1 Mimi Fiedler (Mitte) muss um den Verbleib im "PBB"-Haus bangen. Foto: Seven.One Entertainment Group GmbH

Tag 12 im "Promi Big Brother"-Container hielt nach dem plötzlichen Auszug von Elena Miras noch eine Überraschung bereit: Die Entscheidung über den nächsten Exit wurde vertagt.











Am Freitagabend (18. Oktober) stand eine weitere Ausgabe von "Promi Big Brother" auf dem Programm (22:30 Uhr, live in Sat.1 und auf Joyn). Dabei wurde zunächst der Auszug von Elena Miras (32) am Freitagmorgen aus gesundheitlichen Gründen thematisiert. Sat.1 gab bereits vor Ausstrahlung bekannt: "Im Sprechzimmer wurde sie umgehend von einem Notarzt versorgt, es geht ihr gut. Die Fürsorgepflicht von 'Big Brother' lässt es aber nicht zu, dass sie in den Container zurückkehren kann. "