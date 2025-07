Was passiert mit ihrem Film?: Nach Ende des Netflix-Deals: Weiterer Rückschlag für Meghan und Harry?

1 Herzogin Meghan und Prinz Harry sind seit 2018 verheiratet und leben in den USA. Foto: imago/ZUMA Press Wire / Taidgh Barron

Vor rund zwei Jahren hatten Herzogin Meghan und Prinz Harry die Verfilmung des Romans "Meet Me at the Lake" angekündigt. Ob das Projekt jemals realisiert wird, scheint nun unklar zu sein.











Kein Regisseur, keine Schauspieler? Nach dem Ende des Netflix-Deals von Herzogin Meghan (43) und Prinz Harry (40) soll ein besonderes Projekt des Paares auf Eis liegen. Der Herzog und die Herzogin von Sussex hatten im August 2023 angekündigt, dass sie eine Verfilmung von Carley Fortunes Liebesroman "Meet Me at the Lake" für den Streamingdienst produzieren wollen. Nun berichtet "Page Six", dass die Firma der Sussexes, Archewell Productions, angeblich noch keinen Regisseur engagiert hat. Auch zum Cast soll demnach nichts bekannt sein.