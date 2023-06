Apotheken steuern in unsichere Zukunft

Was nach Corona folgt

Corona hat den Apotheken deutliche Zusatzeinnahmen und einiges an Mehrarbeit beschert. Die längerfristigen Probleme wie der Nachwuchsmangel oder die Konkurrenz durch den Versandhandel bleiben bestehen.









Stuttgart - Die Apotheken im Land kämpfen nicht nur gegen das Coronavirus, sondern auch gegen den Verdacht, dass sie durch die Zusatzeinnahmen in der Pandemie den großen Reibach machen würden: Nicht nur das am Dienstag gestartete Impfen, auch die Ausgabe von Impf- und Genesenenzertifikaten sowie die Tests und vor einem Jahr die kostenlose Verteilung der FFP2-Masken an Risikogruppen wurde und wird von der Regierung mit Sondervergütungen honoriert.