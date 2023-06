Was man zu Ostern alles machen darf

1 Platz ist eigentlich genug: Das Land hat 1,4 Millionen Hektar Wald und 85 000 Kilometer Waldwege. Foto: dpa

Was ist in den Osterferien eigentlich alles erlaubt? Bund und Länder haben sich auf Regeln geeinigt: Spaziergänge sind in Ordnung, Reisen nicht. Aber eine allgemeine Ausgangssperre gibt es nicht.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Bund und Länder haben sich vergangenen Mittwoch auf einen Verhaltenskodex geeinigt, was die Bürger und Bürgerinnen in der Zeit der Osterferien so alles tun und lassen können.