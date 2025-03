Was macht man mit aussortiertem Putzzeug?

1 Leere Flaschen, Kanister, Tuben oder Nachfüllbeutel sind aus Kunststoff und gehören in die Gelbe Tonne oder den Gelben Sack Foto: dpa/Kai Remmers

Beim Putzen fällt nicht nur Staub, sondern auch einiges an Abfall an. Das sollte man bei der Entsorgung von leeren Verpackungen und altem Reinigungszubehör beachten, damit wirklich alles sauber läuft.











Link kopiert



Blitzblanke Fenster, saubere Flächen, aber auch leere Putzmittelflaschen, abgenutzte Schwämme oder ein kaputter Eimer: Der Frühjahrsputz bringt neuen Glanz in die Wohnung – und auch einiges an Abfall. Wer richtig trennt, hilft auch einer sauberen Umwelt und schont wertvolle Ressourcen. Doch was gehört wohin? Tipps zur umweltfreundlichen Entsorgung.