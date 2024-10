Was macht ein Generalsekretär?

1 Kevin Kühnert gab am 07.10.2024 seinen Rücktritt als Generalsekretär der SPD bekannt. Foto: Juergen Nowak / shutterstock.com

Welche Aufgaben übernimmt ein Generalsekretär wirklich, und welche Verantwortung trägt er in einer Organisation? Wir klären auf.











Ein Generalsekretär ist eine zentrale Figur in vielen politischen Parteien, internationalen Organisationen, und Vereinen. Seine Aufgaben sind vielfältig und reichen von der Verwaltung bis hin zur strategischen Planung. Doch was genau macht ein Generalsekretär, und welche Verantwortung trägt er in einer Organisation?