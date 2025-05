Was macht eigentlich? Bogenschützin Sandra Sachse: Sportlich und politisch eine Institution

1 Die einst erfolgreiche Bogenschützin Sandra Sachse ist seit 2005 als Landestrainerin angestellt. Foto: Susanne Degel

Bei Sandra Sachse stehen in diesem Jahr zwei kleine sportliche Jubiläen an: Vor mittlerweile zehn Jahren hatte die Bogenschützin im bayerischen Raubling ihren letzten von einer Vielzahl deutscher Meistertitel errungen – seinerzeit jenen in der Disziplin Recurve ihrer Altersklasse. Und fünf Jahre ist es her, dass die zweimalige Olympiateilnehmerin von Atlanta 1996 – Silbermedaille im Team an der Seite von Barbara Mensing und Cornelia Pfohl – und von Sydney 2000 – Bronzemedaille im Team erneut mit Mensing und Pfohl – ihre so erfolgreiche Karriere im Bogensport endgültig beendet hat.