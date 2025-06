In Stuttgart enden an diesem Sonntag, 22. Juni, die Pfingstferien. Und auch die Kunst nimmt wieder Anlauf. Hier sind unsere Tipps.

Brot wird Kunst? Warum nicht! Und es gibt noch mehr zu entdecken.

Winters „BrotPoesie“ bei Braunbehrens

Auch dem Kosmos hat sich die Stuttgarter Fotokünstlerin Christa Winter schon zugewandt. Ihr aktuelles Thema heißt „BrotPoesie“, und am Anfang steht tatsächlich das Backen eines Brotes. Über die Fotografie und deren Überarbeitung entsteht ein Original, das auch als Edition zu haben ist. Bis zum 3. Juli ist die „BrotPoesie“ zu erleben – in den neuen Räumen der Galerie von Braunbehrens in Stuttgart-Vaihingen (Kupferstraße 40-46, Mo bis Do 11 bis 17 Uhr).

Lesen Sie auch

Schöne Bücher kommen aus Stuttgart

Einen Lauf hat das Stuttgarter Verleger- und Kuratorenpaar Angelika und Markus Hartmann mit ihren Buchprojekten und Ausstellungen in den Hartmann Projects-Räumen in der Liststraße 28/1. Auch unter den 25 schönsten Büchern, die von der Deutschen Stiftung Buchkunst benannt werden, findet sich ein Hartmann-Titel: „Buchenwald“ – über den gleichnamigen Fotozyklus von Christian Rothe. Zwischen 2017 und 2024 durchstreifte der Leipziger Fotograf das Gelände des früheren Konzentrationslagers Buchenwald auf dem Ettersberg bei Weimar. Seine Aufnahmen zeigen das einstige Areal des Grauens als sich selbst heilende Naturlandschaft. Und was ist in der Liststraße zu sehen? Die Schau „Twelve Waves“ mit Arbeiten von Jörg Gläscher (Di bis Fr 14 bis 18 Uhr). Die Hartmanns sind derweil unterwegs: Noch bis 21. Juni findet parallel zur Art Basel die Fotobuchmesse „I Never Read“ statt.

Esslinger Rudelius-Katalog ist da

Videokünstlerin Julika Rudelius untersucht Einflüsse von Macht auf das menschliche Verhalten. 2023 realisierte die Galerie der Stadt Esslingen in der Villa Merkel die Einzelschau „...in the days of the bullies“. Dazu ist nun eine gleichnamige Publikation entstanden, die „neue Assoziationen und bildliche Erzählungen schaffen“ will. Zu haben ist der unbedingt empfehlenswerte Band auch in der Stuttgarter Rudelius-Galerie Elisabeth und Reinhard Hauff (Paulinenstraße 47). Vorteil für Selbstabholer: Zu sehen gibt es in der Galerie neue Bilder des Stuttgarter Malers Frank Ahlgrimm.

Kunstakademie diskutiert

„Kunst kontrovers“ heißt eine hochrangige Veranstaltungsreihe der Kunstakademie Stuttgart. In Kooperation mit dem Kunstmuseum Stuttgart, dem Institut für Kunstgeschichte der Universität Stuttgart und der Wüstenrot Stiftung ist – nicht nur vor dem Hintergrund der KI-Herausforderungen – das nächste Thema „Geistiges Eigentum“. Am Dienstag, 1. Juli (19 Uhr), diskutieren im Neubau 2 unter anderen Michael Lüthy, Professor für Kunstgeschichte, und Riccarda Rogan, Professorin für Fotografie.