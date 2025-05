Viel junge Kunst gibt es an diesem Wochenende in der Region Stuttgart zu entdecken. Was sich besonders lohnt? Wir haben die Tipps.

Die Triennale Kleinplastik Fellbach ist eröffnet – aber es gibt noch mehr zu entdecken am Kunststandort.

Kunst und Musik bei Marko Schacher

Die Galerie als Ort der Begegnung – ein Ideal für Marko Schacher. In seinem Raum für Kunst (Blumenstraße 15) sind aktuell Bilder von Shalva Gelitashvili zu sehen. An diesem Sonntag, 25. Mai, bilden sie den Rahmen für einen besonderen Auftritt. Um 11 Uhr stellt der Stuttgarter Kulturjournalist Manfred Heinfeldner zum Start der Schacher-Listening-Session-Reihe „Expanded Ears“ das Live-Album „Pictures at an Exhibition“ von Emerson, Lake and Palmer aus dem Jahr 1971 vor. Eine besondere Zeitreise.

Leonie Lass trifft Carlo Krone

Die Konzeptkünstlerin Leonie Lass studiert an der Stuttgarter Kunstakademie bei Mariella Mosler. Im Kunstverein Nürtingen (Galgenbergstraße 9) präsentiert Lass die eigens für diesen Ort entwickelte Gesamtkonzeption „Oh Lilie, how to shoot a shooting star? – Das Unterfangen einer Sternschnuppe.“ Am Donnerstag gestartet, ist die Schau an diesem Sonntag, 25. Mai, von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Die Fahrt nach Nürtingen lohnt doppelt, ist doch an diesem Sonntag auch die Ausstellung zum Werk des Malers Carlo Krone, Studierender der Klasse Bechinger an der Stuttgarter Kunstakademie, noch zu sehen – in der Ruoff-Stiftung (Schellingstraße 12).

Erst Schauwerk, dann Museum Ritter

Junge Kunst? Bietet auch die neue Ausstellung im Museum Schauwerk in Sindelfingen (Eschenbrünnlestraße 15): An diesem Sonntag, 25. Mai (Eröffnung: 11.30 Uhr), startet die Schau „TOP_0025. Die Meisterschüler:innen der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe“. Das lässt für den weiteren Sonntag Zeit für noch mehr Kunst – etwa für die feine Schau mit Werken von Beat Zoderer im Museum Ritter in Waldenbuch. Dort kann man das Wochenende buchstäblich ausklingen lassen. Die Jazzmates Reinhold Uhl (Saxofon), Horst Götz (Bass) und Wieland Braunschweiger (Schlagzeug) spielen von 18 Uhr an eigene Kompositionen zu ausgewählten Kunstwerken.

Kunstverein startet „Konstellation 2“

Der Württembergische Kunstverein (Kunstgebäude am Schlossplatz) nimmt weiter Anlauf auf sein 200-Jahr-Jubiläum 2027. Am Freitag eröffnet, ist von diesem Samstag, 24. Mai, an unter der Leitlinie „200 Jahre Gegenwart“ die Schau „Konstellation 2: Der Kunstverein und die ungelösten Probleme der bürgerlichen Gesellschaft“ zu sehen. Ein Höhepunkt sind für den Direktor Hans D. Christ dabei „frühe Fotografien von Walter Renz“.

Die Spannung steigt. Am 28. Mai versteigert Christie’s in Paris 50 Hauptwerke der Sammlung Edzard und Helga Reuter, und die Konzentration der Sammlung des 2023 gestorbenen einstigen Daimler-Lenkers Edzard Reuter und seiner Frau auf Op Art und Konkrete Kunst weckt bereits vorab großes Interesse. „Die Bandbreite der Reaktionen“, sagt Dirk Boll, Vorstand des weltweit agierenden Auktionsunternehmens Christie’s, unserer Zeitung, „reicht vom Respekt für den visionären Unternehmenslenker, der sich im Auktionswege vielleicht durch ein Erinnerungsstück manifestieren könnte, bis hin zur Begeisterung für die Qualität der Sammlung, die das Ehepaar zusammengetragen hat“.

