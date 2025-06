Viel Neues gibt es in Stuttgarter Galerien zu sehen – etwa die tollen Bilder der jungen Malerin Clara Stang. Aber auch Ausflüge lohnen sich an diesem Wochenende.

Blumen- oder Forscherfreuden? Die Kunst bietet beides.

Stang-Antritt bei Lauffer

Ein neuer Name, ein neuer Ton in der Malerei: Am Freitag um 19 Uhr eröffnet, präsentiert die Galerie Lauffer in Stuttgart (Reinsburgstraße 178a) von diesem Samstag (11 bis 16 Uhr) an Bilder von Clara Stang. Noch Studierende an der Karlsruher Kunstakademie, verblüfft die 1999 Geborene mit Szenerien eigener Zwischenwelten. Für klare Sicht sorgen die parallel gezeigten neuen Werke des Karlsruher Malers Fancheng Xu.

Lesen Sie auch

Schlichtenmaier lässt es blühen

Sommerzeit ist Kunstreisezeit. An diesem Sonntag, 29. Juni, etwa nach Grafenau in das Schloss Dätzingen. Dort zeigt die Galerie Schlichtenmaier die Schau „,Aus tausend grünen Spiegeln’ – Blumen und andere florale Impressionen“. Eröffnet wird die Ausstellung mit Werken unter anderen von Ida Kerkovius, Anna Bittersohl, Katrin Brause, HAP Grieshaber und Rosalie um 11 Uhr.

Gert Wiedmaiers „Sichtwechsel“

Einen Vormittagsausflug auf die Schwäbische Alb wiederum kann man kombinieren mit dem Besuch der Ruoff-Stiftung in Nürtingen. Dort gib es am 29. Juni um 15 Uhr zur aktuellen Schau „Sichtwechsel“ mit ortsbezogenen Werken des Stuttgarter Künstlers Gert Wiedmaier um 15 Uhr eine Tandem-Führung mit Gert Wiedmaier und der Kunsthistorikerin Constanze Halsband.

Künstlerinnenglück mal zwei

Allein schon die „taufrisch“-Premiere von Stef Stagel sollte den Besuch der gleichnamigen Plattform für Neueinsteigerinnen der Künstlerinnengemeinschaft Gedok in Stuttgart (Hölderlinstraße 17) lohnen. Am Freitagabend (19 Uhr) eröffnet, ist die Schau mit Werken zudem von Eva Dörr, Sarah Huber, Hyunjeong Ko, Lena Meinhardt, Birgit Rehfeldt, Svenja Rehse und Silja Riethmüller an diesem Samstag von 13 bis 16 Uhr zu sehen. Noch mehr Künstlerinnenglück: „Mal gezielt den Überblick verlieren und stattdessen ganz genau hinsehen“ – das verspricht die Ausstellung „Detail“ im Atelierhaus des Bundes Bildender Künstlerinnen in Stuttgart (Eugenstraße 17). Eröffnung ist an diesem Samstag, 28. Juni, um 16 Uhr.

Mario Strzelski ehrt „sonnendeck“

Diese Frage musste geklärt werden: „Gibt es einen Zusammenhang zwischen den anonym verfassten Editorials in der Monatsschrift „sonnendeck“ und dem mehrteiligen „sonnendeck“-Reisebericht „Wir lagen vor Madagaskar und hatten Franz West an Bord“? Die Zeichner Matthias Beckmann und Uwe Schäfer machten sich auf die Suche. Das Ergebnis? Zeigt sich in der Galerie Mario Strzelski in Stuttgart (Rotebühlplatz 30). Am Freitag (19 Uhr) eröffnet, ist die Schau an diesem Samstag von 13 bis 16 Uhr geöffnet.