Was macht Corona mit Familien?

Die meisten Kita- und Grundschulkinder bleiben noch eine Weile zuhause – ohne Freunde und Spielplätze. Was macht das mit den Kindern? Und was können Eltern und Politik tun? Ein Interview mit der Psychologin Dominique Rauch.









Stuttgart - Die Last auf den Familien mit Kita- und Grundschulkindern ist derzeit enorm. Dominique Rauch, Psychologie-Professorin an der PH Ludwigsburg, erklärt im Interview, was es für Kindern bedeutet, wenn sie über lange Zeit isoliert sind. Und sie sagt, wie kritisch sie die Entwicklung sieht.