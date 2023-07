Was machen Ghostwriter?

1 Vesna Kovse betreibt die Ghostwriting-Agentur Secret Author. Foto:

Vesna Kovse und ihre Firma „Secret Author“ unterstützen Studenten und Co. bei ihren wissenschaftlichen Arbeiten. Gegründet hat die Mundelsheimerin ihr Unternehmen vor zwei Jahren, heute arbeitet ein Pool aus über 50 Akademikern für die 31-Jährige.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Mundelsheim - Es ist nur ein kleines Bürozimmer in ihrem Haus in Mundelsheim, von dem aus Vesna Kovse ihre Ghostwriting-Agentur „Secret Author“ betreibt. Doch in weniger als zwei Jahren hat die 31-Jährige schon vieles erreicht. Mit einem Pool von rund 50 akademischen Autoren übernimmt sie die Recherche und Schreibaufgaben für wissenschaftliche Arbeiten von Studenten.