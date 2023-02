Was kosten Veneers?

Ein neues Niveau der medizinischen Exzellenz: Die Doku Medical Klinik in Istanbul.

In der Türkei bekommen Patienten ein strahlendes Lächeln mit perfekten Zähnen bekanntlich für weniger Geld. Doch wie funktionieren Veneers, welche Vorteile hat man bei einer Veneers-Behandlung in der Türkei und kann jeder dank Veneers schöne Zähne bekommen?









Ein Hollywood-Smile Made in Germany kann den Geldbeutel ganz schön strapazieren. Umso mehr kann das Portemonnaie bei den niedrigen Veneers Kosten in der Türkei aufatmen.

Veneer Behandlungen: Was passiert da eigentlich?

Der Ausdruck "Veneer" ist aus dem Englischen entliehen und bedeutet nichts anderes als Furnier. Und genau das zeichnet die begehrte Zahnbehandlung auch aus. Wie eine hauchzarte Hülle ummanteln Veneers den Zahnschmelz, kaschieren kleine Unregelmäßigkeiten und sorgen für ein strahlendes Hollywood-Lächeln à la Brad Pitt, Angelina Jolie & Co.

Das Aushängeschild von Veneers: Sie sind wie ein ästhetischer Hauch von Nichts. Zum Vergleich: Sogar ein Fingernagel ist dicker als die filigrane Verblendhülle. Umso angenehmer sitzen sie im Gebiss des Patienten. Ob beim Essen, Trinken, Sprechen oder herzhaftem Lachen – Veneers werden ein fester Bestandteil des natürlichen Kauapparates. Mit schöner Selbstverständlichkeit gliedern sie sich in den Alltag ein.

Ein neues Lächeln: Vorher und nachher mit Veneers.

Gut zu wissen: Eine ganz besondere Art von Veneers bezeichnen Experten als Non Prep Veneers. Ihr Geheimnis: Sie sind nochmals feiner und dünner als klassische Veneers – fast dünner als Kontaktlinsen. Umso harmonischer fügen sie sich in das Gesamtbild ein.

Veneers in Istanbul einsetzen lassen: Wie funktioniert das?

Die Vorbereitung ist bei der Veneer-Behandlung schon die halbe Miete. Gründlich bereiten die erfahrenen Zahnärzte das Gebiss des Patienten auf den Eingriff vor. Zuallererst schaffen sie der feinen Verblendschale den Platz, den sie zum Entfalten braucht. Doch keine Panik: Dafür trägt der Zahnmediziner nur einen äußerst geringen Teil des Zahnschmelzes ab. Der Zahn bleibt nahezu unangetastet. So hat der Patient keine Zahnschäden zu befürchten. Nicht ohne Grund listen Experten Veneers-Behandlungen längst unter den sanftesten Methoden der ästhetischen Zahnmedizin.

Weiter geht es mit der Reinigung. Sorgfältig reinigt und trocknet der Zahnarzt die Oberflächen. Denn je sauberer und trockener, desto stärker die Haftkraft. Als Nächstes ist der Spezialkleber an der Reihe. Mit höchster Präzision trägt der Zahnmediziner die erlesene Textur auf den leicht abgeriebenen Zahnschmelz auf und befestigt das Veneer darauf. Fertig, das Red Carpet Smile will ausgeführt werden.

Wer profitiert von den Veneers?

Veneers sind zarte Schönheiten, die das Gebiss mühelos aufwerten. Gerade in der ästhetischen Zone, in der Front, entfalten sie ihren vollen Zauber. Im Handumdrehen verdecken sie hier kleine Schönheitsmakel, die das Gesamtbild stören. Besonders zu empfehlen sind die hochwertigen Verblendschalen bei:

verfärbten Zähnen (zum Beispiel nach Wurzelbehandlungen)

schiefen Zähnen

Zahnlücken und Zahnspalten

beschädigten Zähnen (zum Beispiel bei heftigem Zähneknirschen oder nach Zahnunfällen)

Von unsicher zu strahlend: Vorher und nachher dank der hochwertigen Veneers.

Veneers in der Türkei: Fly2Smile vereint die Elite der ästhetischen Zahnmedizin

Zähne machen lassen in der Türkei? Na klar, aber wo? Viele deutsche Patienten, die sich für zahnmedizinische Behandlungen in der Türkei interessieren, fühlen sich anfangs oft überfordert. Wie sollen sie bei dem großen Angebot nur den Überblick bewahren? Wie sollen sie die besten Kliniken für Veneers herausfiltern?

Doch es besteht kein Grund zur Sorge: Fly2Smile greift Interessierten bei der Auswahl der Zahnklinik tatkräftig unter die Arme. Nur die erfahrensten und renommiertesten Zahnärzte in Istanbul schaffen es in das gut sortierte Repertoire des türkischen Vermittlers. Sowohl die medizinische Qualität als auch die menschliche Komponente müssen stimmen. So hat der Patient bei Fly2Smile stets die beruhigende Gewissheit: Dank der engagierten Vermittler ist er nur wenige Schritte von seiner persönlichen Wunschklinik entfernt.

Doch Fly2Smile punktet nicht nur mit seinen zertifizierten Partner-Kliniken. Auch der All-inclusive-Service übertrifft alle Patientenerwartungen. Von A bis Z wird man hier durch den gesamten Prozess begleitet. Zu keiner Zeit ist man auf sich allein gestellt.

Veneers in der Türkei: All-inclusive zum niedrigen Preis

Neben dem zuvorkommenden Service und den erstklassigen Kliniken kann die Türkei auch mit ihren niedrigen Kosten für Veneers überzeugen. Denn tatsächlich ist die ästhetische Behandlung hierzulande deutlich günstiger als in Deutschland. Nicht selten beträgt der Kostenunterschied bis zu 70 Prozent. Aber wie kann das sein? Warum sind die Veneers Preise in der Türkei um ein Vielfaches niedriger als in der Bundesrepublik?

Die niedrigen Kosten in der Türkei haben vornehmlich mit den lohnenswerten All-inclusive-Paketen zu tun. Denn anders als in deutschen Praxen steht dem Patienten in der Türkei oft ein Rundum-Sorglos-Paket zu. Genau genommen: Er zahlt einen Fixpreis und sichert sich damit viele Zusatzleistungen deutlich günstiger. So sind beispielsweise die Kosten für den Hotelaufenthalt und den Transfer zwischen Hotel, Klinik und Flughafen bereits fest im Preis mit inbegriffen.

Hat der günstige Preis in Istanbul Auswirkungen auf die Qualität der Veneers? Das fragen sich viele deutsche Patienten vor der Behandlung. Umso angenehmer klingt die Antwort in ihren Ohren. Nein, der Preis zeichnet sich nicht auf den Zähnen ab. Im Gegenteil: Der Patient bekommt ein Endergebnis von hoher Qualität. So sind türkische Zahnkliniken der beste Beweis, dass schöne und gesunde Zähne kein Vermögen kosten müssen.

Angenehme Veneers: Erfahrungen aus der Türkei mit Fly2Smile

Spätestens bei einem Blick auf die Vorher-Nachher-Bilder der gelobten Partnerkliniken verlieren zögerliche Interessenten die letzten Zweifel. Denn die Fotos zeigen die Erfolge. Eindrucksvoll dokumentieren sie die Qualität der türkischen Zahnmediziner. Aus hartnäckigen Verfärbungen sind strahlend weiße Zähne à la Jennifer Lawrence geworden. Schiefe Schneidezähne reihen sich ab sofort wunderbar harmonisch in die Zahnreihe ein. Und was ist mit der breiten Zahnlücke in der Front passiert? Sie ist wie vom Erdboden verschluckt.

Ein Lächeln, auf das man stolz sein kann: Vorher und Nachher Ergebnis mit Fly2Smile.

Mit jedem einzelnen Veneers Vorher-Nachher-Vergleich beweist Fly2Smile: Hier versteht man sein zahnmedizinisches Handwerk und unterbietet auch noch die durchschnittlichen Kosten für eine Veneers-Behandlung.

Weitere Informationen und Beratungsangebote gibt es auf der Webseite von Fly2Smile.