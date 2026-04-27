Was kommt aufs Smartphone?: Diese Apps sind für viele Deutsche ein Muss

Kommunikation, Finanzen, Wetter. Die Zahl der Apps, die wir auf unseren Smartphones installieren, steigt von Jahr zu Jahr. Eine aktuelle Umfrage zeigt, welche die wichtigsten sind.

Das Smartphone ist längst zur zentralen Schaltstelle des Alltags geworden, was sich auch in der stetig wachsenden Zahl installierter Anwendungen zeigt. Laut einer aktuellen Erhebung befinden sich auf privaten Smartphones in Deutschland durchschnittlich 46 zusätzliche Apps, also Programme, die über die Grundausstattung hinausgehen. Welche dabei besonders wichtig sind.

Die Umfrage des Digitalverbands Bitkom zeigt, dass die Anzahl der installierten Apps im Vergleich zum Vorjahr im Durchschnitt erneut angestiegen ist, denn damals lag der Schnitt noch bei 42 Anwendungen. Fast jede zweite Person nutzt sogar 50 Apps oder mehr.

Kommunikation bleibt unverzichtbar

An der Spitze der wichtigsten Anwendungen stehen eindeutig Kommunikationsdienste. Kurznachrichten-Apps, also Dienste wie WhatsApp, iMessage oder Signal, sind für 83 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer unverzichtbar und bilden damit das Rückgrat der täglichen Smartphone-Nutzung.

Ebenfalls eine zentrale Rolle spielen Anwendungen für Finanzen und mobiles Bezahlen, die von 80 Prozent als besonders wichtig eingestuft werden. Direkt dahinter folgen E-Mail-Apps, die für 70 Prozent der Befragten weiterhin essenziell sind.

Alltag, Information und Unterhaltung auf einen Blick

Anwendungen für Fotos und Mediengalerien, Wetterdienste sowie soziale Netzwerke, Navigation und Nachrichtenangebote gehören für jeweils rund zwei Drittel der Nutzer zum festen Bestandteil ihres digitalen Alltags.

Auch Gesundheits- und Fitness-Apps sowie Online-Shopping-Anwendungen haben sich mittlerweile fest etabliert. Rund 68 Prozent der Befragten nutzen entsprechende Angebote regelmäßig. Mobilitäts- und Reise-Apps ergänzen das Spektrum (63 Prozent) und unterstreichen die Rolle des Smartphones als Alltagsbegleiter in nahezu allen Lebensbereichen.

Auch klassische Funktionen wie Taschenrechner (44 Prozent) oder Notizen (43 Prozent) bleiben relevant und werden weiterhin von einem großen Teil der Nutzer aktiv verwendet.

Künstliche Intelligenz erobert das Smartphone

Ein besonders dynamischer Trend zeigt sich bei Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz. Bereits 47 Prozent der Nutzer messen KI-Apps wie Chatbots, Sprachassistenten oder Bildgeneratoren eine hohe Bedeutung bei. Im Kontrast dazu zeigt die Umfrage auch: Nur sehr wenige Menschen nutzen ihr Smartphone so wie es ausgeliefert wird und installieren gar keine zusätzlichen Apps, nämlich vier Prozent der Befragten.

Unterm Strich verändert sich damit nicht nur die Anzahl, sondern auch die Art der genutzten Anwendungen. Das Smartphone entwickelt sich zunehmend zu einer Plattform für intelligente, personalisierte Dienste, die weit über klassische Funktionen hinausgehen.