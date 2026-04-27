Was kommt aufs Smartphone?: Diese Apps sind für viele Deutsche ein Muss

Kommunikation, Finanzen, Wetter. Die Zahl der Apps, die wir auf unseren Smartphones installieren, steigt von Jahr zu Jahr. Eine aktuelle Umfrage zeigt, welche die wichtigsten sind.
Das Smartphone ist längst zur zentralen Schaltstelle des Alltags geworden, was sich auch in der stetig wachsenden Zahl installierter Anwendungen zeigt. Laut einer aktuellen Erhebung befinden sich auf privaten Smartphones in Deutschland durchschnittlich 46 zusätzliche Apps, also Programme, die über die Grundausstattung hinausgehen. Welche dabei besonders wichtig sind.