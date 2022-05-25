Ob allein, mit Kindern oder dem Partner, mit Geld oder ohne - hier stellen wir Ihnen 41 Ideen vor, die Sie bei schönem Wetter umsetzen können.

Auch bei schönem Wetter kann es passieren, dass Langeweile aufkommt und man etwas Inspiration braucht, um ein tolles Freizeitprogramm zu gestalten. Die folgenden Ideen bieten zahlreiche Möglichkeiten, die eigene Freizeit bei schönem Wetter voll auszukosten. Ganz egal, ob allein, zu zweit, mit Kindern und Familien oder auch in einer größeren Gruppe - hier findet jeder attraktive Tipps für die Freizeitgestaltung, auch ganz ohne Geld auszugeben.

1. Wandern gehen Wer die Natur genießen möchte, der sollte wandern gehen. Mit einer kleinen Internetrecherche lassen sich schöne Wanderrouten ganz in der Nähe finden. Überlegen Sie sich vorab, wie lange Sie unterwegs sein möchten und achten Sie, je nach Kondition, auf die Höhenmeter der Route. Wer es gemütlich mag, der kann natürlich auch spazieren gehen. Für Gruppen bieten sich vor allem Weinwanderungen an.

2. Grillen

Grillen ist eine der liebsten Beschäftigungen der Deutschen. Jeder vierte grillt im Sommer sogar wöchentlich (1). Wie wäre es also mal wieder mit einem schönen Grillabend?

3. An den Badesee / Freibad

Wer Wasser mag, der kann natürlich auch an den See oder ins Freibad fahren. Hier lässt es sich mit etwas Vorbereitung bei schönem Wetter lange aushalten. Man kann schwimmen, zusammen Spiele spielen oder auch einfach nur ihn Ruhe etwas lesen. Am Badesee und im Freibad kommt jeder auf seine Kosten.

4. Biergarten

Die Sommerzeit ist Biergartenzeit. Sobald in Deutschland das Wetter wieder schöner wird, werden auch die Bierbänke und Biertische ausgeklappt. Die Gartenwirtschaften sind eine gute Möglichkeit für ein lockeres Beisammensein.

5. Picknick

Bei einem Picknick lässt sich das schöne Wetter ebenfalls hervorragend aushalten. Ein Picknick ist nicht nur immer wieder etwas Besonderes, es ist auch praktisch. Es ist kostenlos und lässt sich gut mit anderen Programmpunkten, wie einer Fahrradtour verbinden.

Lese-Tipp: Die schönsten Picknickplätze in und um Stuttgart

6. Joggen

Wer gerne Sport macht, kann sein Fitnessprogramm bei schönem Wetter auch nach draußen verlegen. Wie wäre es mit einer Runde Joggen im nächsten Park? Vielleicht gibt es in der Nähe auch Trimm-dich-Pfade oder Calisthenics-Parks?

Lese-Tipp: 25 Ideen, was kann man allein machen kann

7. Flohmarkt

Flohmärkte finden vor allem in den Monaten mit schönem Wetter (meist April bis Oktober) und meistens sonntags statt. Vielen bereitet es Freude, über Flohmärkte zu bummeln und nach Schnäppchen Ausschau zu halten.

Lese-Tipp: Was kann man sonntags machen? - 62 Ideen

8. Segway-Tour

Schon mal Segway gefahren? Nein? Segway-Touren sind eine gute Möglichkeit, um bei schönem Wetter in der Gruppe eine Stadt zu erkunden.

9. Die eigene Stadt erkunden

Wie gut kennen Sie Ihre Stadt eigentlich? Sicherlich gibt es hier und da ein paar Dinge, die Sie noch nicht kennen. Was sollten Touristen unbedingt unternehmen? Lernen Sie Ihre Stadt zum Beispiel bei einer Stadtrundfahrt neu kennen.

10. Städtetrip

Vielleicht gibt es auch Städte, die Sie sich schon immer mal anschauen wollten? Wie wäre es dann bei schönem Wetter mit einem Roadtrip? Wer kein eigenes Auto hat, kann auch nach günstigen Mietwagen-Angeboten Ausschau halten oder auf Angebote von der Bahn zurückgreifen.

11. Fotografieren

Eine Foto-Tour schafft eine neue Wahrnehmung für die eigene Umgebung. Wenn Details wie Farben und Symmetrien plötzlich im Mittelpunkt stehen, wird der Waldspaziergang noch spannender.

12. Zelten gehen

Ein praktischer Tipp für schönes Wetter ist es, Zelten zu gehen. Beim Campen stehen einem zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung. Gefällt es einem nicht, sucht man einfach den nächsten Campingplatz auf. Genau diese Freiheit schätzen Campingfreunde. Wer einen eigenen Garten hat, der kann hier auch mal Probezelten. Vor allem für Kinder ist das ein tolles Abenteuer.

13. Gartenarbeit

Bei schönem Wetter bietet sich natürlich auch die Gartenarbeit an, da es hier immer etwas zu tun gibt. Vielleicht warten im Garten noch vergessene DIY-Projekte darauf, angefangen oder wieder von Ihnen fortgesetzt zu werden?

Lese-Tipp: Was kann man gegen Langeweile machen? - 41 Ideen

14. Das Wetter auf dem Balkon genießen

Genießen Sie das schöne Wetter doch einfach auf dem Balkon. Hier kann gegessen, entspannt und hervorragend Zeit verbracht werden.

15. Stand-Up-Paddling

Stand-Up-Paddling ist ein Trend, den es in Deutschland bereits seit etwa 10 Jahren gibt und der immer noch sehr beliebt ist. Kein Wunder, denn bei schönem Wetter gibt es für SUP einige Gründe. Es ist einfach, da es jeder sehr schnell lernen kann. Es ist praktisch, da sich die aufblasbaren SUP-Boards sehr gut im Gepäck verstauen lassen. Und man kann es praktisch auf jedem Badesee machen. SUP-Boards sind bereits ab etwa 200 € erhältlich.

16. Freizeitparks

Nutzen Sie das schöne Wetter und besuchen Sie einen von Deutschlands zahlreichen Freizeitparks. Action und spannende Themenwelten machen den Tag im Freizeitpark zu einem unvergesslichen Erlebnis für Groß und Klein.

17. Hochseilgarten

Der Sommer ist die Saison der Hochseil- und Klettergärten. Nach einer kurzen Einweisung kann jeder in neuen Höhen spannende Parcours und Hindernisse absolvieren. Suchen Sie im Netz einfach die Hochseilgärten in Ihrer Nähe heraus. Die Kletterparks befinden sich in der Regel in Wäldern und haben verschiedene Strecken mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und Höhen. So kommt jeder auf seine Kosten.

18. Gleitschirmfliegen

Ein besonderes Erlebnis ist ein Tandem-Gleitschirmflug. Die Flüge kosten in der Regel etwa 100 bis 150 Euro und bieten ein nicht zu vergleichendes Gefühl von Freiheit und Naturverbundenheit.

19. Sommerrodelbahn

Spaß für Groß und Klein bieten bei schönem Wetter auch Sommerrodelbahnen. Lasst euch mit dem Lift den Berg hinaufziehen und stürzt euch anschließend in den Rodelspaß.

20. Beach-Volleyball

Für Gruppen, die Fitness und Spaß verbinden möchten, bietet sich Beach-Volleyball an. Felder findet man meist an Badeseen, Freibädern oder Parkanlagen.

21. Kanu fahren

Wer gerne auf dem Wasser unterwegs ist, der kann das schöne Wetter auch nutzen, um sich ein Kanu oder Kajak auszuleihen und den nächsten Fluss entlangzufahren.

22. Slacklining

Beim Slacklining balanciert man auf einem Gurtband, das zwischen zwei Punkten fixiert ist. Hierbei wird vor allem Balance und Koordination trainiert. Alles, was Sie dazu brauchen, sind eine Slackline und zwei Bäume.

23. Paintball

Beim Paintball ist Teamwork und taktisches Geschick gefragt. In der Regel kann das Spiel ab 16 Jahren gespielt werden. Ziel ist es, die gegnerische Fahne, die sich am anderen Ende der Spielzone befindet, in die eigene Startzone zu bringen.

24. Auf ein Festival gehen

Musikfestivals sind beliebte Veranstaltungen für alle Feierbegeisterten. Hier kann bei schönem Wetter und guter Musik getanzt und gefeiert werden. Wer möchte, sogar mehrere Tage am Stück.

25. In den Wildpark gehen

Wildparks sind vor allem für Familien eine gute Gelegenheit, die heimischen Tierarten in ihrer natürlichen Umgebung besser kennenzulernen. Wer also Natur mag, diese Kindern näherbringen und selbst einen erholsamen Tag draußen bei schönem Wetter verbringen will, der ist hier genau richtig.

26. Fahrradtour

Wie wäre es bei schönem Wetter mit einer Fahrradtour? Wer es sportlicher mag, der kann auch zum Mountain- oder Downhillbiken.

27. Minigolf spielen

Eine weitere Möglichkeit ist ein Ausflug zur nächsten Minigolfbahn.

28. Tretboot fahren

Ein gemütlicher Sommerausflug auf dem Wasser ist mit einem Tretboot möglich. Treten Sie in die Pedale und erkunden Sie den See oder lassen Sie sich einfach treiben. Tretboote können in der Regel für 2 oder 4 Personen ausgeliehen werden.

29. Bungee-Jumping

Lust auf Adrenalin? Den ultimativen Kick gibt es kopfüber beim Bungee-Jumping.

30. Nachtwanderung

Im Sommer sind auch die Nächte angenehm warm. Ein Erlebnis, das vor allem Kindern in Erinnerung bleibt, ist eine Nachtwanderung. Nachts wirkt alles anders und vor allem geheimnisvoller. Planen Sie ein paar Challenges ein und sorgen Sie für Spannung. Gute Zeitpunkte für Nachtwanderungen sind vor allem wolkenlose Nächte bei Vollmond.

Lese-Tipp: Wann ist Vollmond? - Der aktuelle Mondkalender im Überblick

31. Outdoor-Kino

Open-Air-Kinos gehören ebenfalls zu den schönsten Dingen im Sommer. Unter freiem Himmel mit guten Freunden einen Film zu schauen, ist ebenfalls ein schöner und entspannter Programmpunkt für eine gemütliche Sommernacht.

32. Eisdielen-Tour

Eis zu essen macht glücklich, vor allem bei schönem Wetter. Warum also nicht gleich eine ganze Eisdielen-Tour starten?

33. Geocaching

Beim Geocaching werden per GPS-Behälter gesucht, in denen sich Logbücher befinden, welche von der Community bereitgestellt wurden. Bei der Suche werden unbekannte Orte entdeckt und bekannte Plätze von einer völlig neuen Seite kennengelernt, da die sogenannten "Caches" meist gut durchdacht und kreativ gestaltet sind. Eine spannende Beschäftigung bei schönem Wetter.

Lese-Tipp: Was kann man bei Regen machen? - 40 Ideen

34. Barfußpfad

Auf Barfußpfaden wird, wie der Name schon sagt, barfuß gelaufen. Spannend sind dabei die verschieden gestalteten Untergründe aus natürlichen Materialien. Das können Steine, Holz, Gras, Sand oder auch Wasser und Lehm sein. Barfußparks bieten dadurch Jung und Alt eine völlig neue Wahrnehmung für die Füße.

35. In den Zoo / Botanischen Garten gehen

Schönes Wetter ist auch eine hervorragende Gelegenheit, um wieder einmal den nächsten Zoo oder Botanischen Garten zu besuchen.

36. Badminton spielen

Bewegung bei schönem Wetter gibt es auch beim Badminton-Spielen. Alles, was man dazu benötigt, sind Badminton-Schläger. Eine spannende Variante ist übrigens das Speedminton.

37. Tischtennis spielen

Tischtennis ist einfach. Jeder kann einen Schläger in die Hand nehmen und loslegen. Außerdem gibt es auch viele öffentliche Tischtennisplatten. Diese befinden sich meist in der Nähe von Schulen oder Parkanlagen.

38. Bei einem Laufevent mitmachen

Im Sommer finden die meisten Laufevents statt. Neben den Standardläufen ab 5 km sind vor allem auch Hindernis- und Schlammläufe ein spannendes Erlebnis.

39. Sommer-Spiele für Garten, Park oder Badesee

Natürlich gibt es für den Garten, Park oder Badesee auch zahlreiche Sommer-Spiele, um sich zusammen die Zeit bei schönem Wetter zu vertreiben. Frisbee, Boccia und Strikeball (Roundnet) sind nur ein paar von vielen Optionen.

40. Schnitzeljagd

Kinder lieben Schnitzeljagden. Kaum ein anders Spiel weckt bei einer guten Vorbereitung mehr Abenteuerlust bei Kindern.

41. Neue Leute kennenlernen

Noch nie war es so einfach, neue Leute kennenzulernen. Durch die digitale Welt sind Menschen so sehr vernetzt wie noch nie zuvor. Online-Plattformen lassen die Menschen für unterschiedlichste Aktivitäten zusammenfinden. Eine beliebte Plattform ist dabei Spontacts. Mit der App lassen sich nicht nur neue Freizeitaktivitäten entdecken, sondern es können auch gleich die passenden Freizeitpartner dazu gefunden werden.