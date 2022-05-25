Ob allein, mit Kindern oder dem Partner, mit Geld oder ohne - hier stellen wir Ihnen 41 Ideen vor, die Sie bei schönem Wetter umsetzen können.
Auch bei schönem Wetter kann es passieren, dass Langeweile aufkommt und man etwas Inspiration braucht, um ein tolles Freizeitprogramm zu gestalten. Die folgenden Ideen bieten zahlreiche Möglichkeiten, die eigene Freizeit bei schönem Wetter voll auszukosten. Ganz egal, ob allein, zu zweit, mit Kindern und Familien oder auch in einer größeren Gruppe - hier findet jeder attraktive Tipps für die Freizeitgestaltung, auch ganz ohne Geld auszugeben.