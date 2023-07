Wenn die Tage besonders heiß sind, kann das warme Wetter schnell anstrengend werden. Mit den richtigen Unternehmungen lassen sich aber auch heiße Tage angenehm gestalten. Die folgenden Möglichkeiten bieten Inspiration dafür, was man alles bei Hitze machen kann.

1. Tagesablauf an die Hitze anpassen

Passen Sie Ihren Tagesablauf an die Hitze an und planen Sie aktive Unternehmungen oder anstrengendes Programm entweder für die kühleren Stunden am Morgen oder Abend ein.

2. Ins Freibad gehen

Eine ordentliche Abkühlung bieten vor allem Freibäder oder Badeseen. Warum also nicht einen Ausflug zu einem schattigen Plätzchen am nächsten Baggersee?

3. Viel trinken

Vor allem bei Hitze ist Trinken besonders wichtig. Schnell vergeht der Tag und man merkt, dass man fast nichts getrunken hat. Dabei ist Wasser trinken hauptsächlich Gewohnheit. 12 praktische Tipps, um mehr Wasser zu trinken, haben wir in diesem Ratgeber für Sie zusammengefasst.

4. Sonnensegel für Schatten nutzen

Bei Hitze sollte vor allem direkte Sonne vermieden werden. Sonnensegel sind im Handel für wenig Geld (auf Amazon ansehen / ANZEIGE) zu erhalten und bieten eine flexible Möglichkeit für Schatten.

5. Sonnencreme nicht vergessen

Auch der UV-Schutz sollte nicht vergessen werden. Ein Sonnenbrand ist eine zusätzliche Belastung für den Körper und erschwert Unternehmungen bei Hitze. Lassen Sie es also gar nicht erst so weit kommen und denken Sie an Sonnencreme.

Lese-Tipp: Wie lange hält Sonnencreme auf der Haut?

6. Große Geräte ausgeschaltet lassen

Geräte erzeugen ebenfalls Wärme in der Wohnung. Vor allem Fernseher und Computer können die Temperatur in Räumen anheben. Schalten Sie größere Geräte daher am besten ganz aus.

7. Kühlflasche statt Wärmflasche

An heißen Tagen kann die Wärmflasche auch zum Kühlkissen umfunktioniert werden. Füllen Sie einfach kühles Wasser in die Wärmflasche bzw. legen Sie diese für einige Stunden (am besten über Nacht) in den Kühlschrank.

8. Wohnung kühl halten

In manchen Wohnungen kann es an besonders heißen Tagen ohne Klimaanlage schnell unerträglich werden. Ein paar Dinge können helfen, die Wohnung auf einfache Art kühl zu halten. Lüften Sie zum Beispiel lieber nur nachts und dunkeln Sie die Fenster tagsüber ab. 14 Tipps und Tricks, um die Temperatur in der Wohnung zu senken, haben wir in diesem Ratgeber für Sie zusammengefasst.

9. Boulderhallen

Wenn es draußen zu warm sein sollte, bleibt noch das Indoor-Programm. Boulderhallen sind teilweise klimatisiert und bieten daher eine gute Alternative. Durch die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade kommen sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene auf Ihre Kosten.

10. Open Air Events

Im Sommer finden vor allem in größeren Städten viele Veranstaltungen unter freiem Himmel statt. Vom Festival bis zum Freiluftkino bieten Open-Air-Events abends einen spannenden Programmpunkt auch an heißen Tagen und das für Groß und Klein.

11. Kalte Dusche

Kalte Duschen sind nicht nur gesund, vor allem an heißen Sommertagen kann eine kalte Dusche die Hitze um ein Vielfaches erträglicher machen.

12. Frische Snacks und leichtes Essen

Wenn die Temperaturen steigen, lässt in der Regel der Appetit auf deftiges Essen ebenfalls nach. Und dass ist auch gut so, denn schweres Essen strengt den Körper zusätzlich zur Hitze an. Essen Sie lieber leichte Kost, wie zum Beispiel Salate und Obst. Frische Snacks wie kalte Wassermelone sorgen zusätzlich als Erfrischung.

13. Rasensprenger für Kinder

Vor allem Kindern bietet der Rasensprenger im Garten an heißen Tagen eine spaßige Abkühlung.

14. Kleidung anpassen

Die Kleidung sollte ebenfalls an das heiße Wetter angepasst werden. Helle und luftige Kleidung ist bei hohen Temperaturen die erste Wahl. Gut eignen sich vor allem Naturstoffe wie Baumwolle oder Leinen.

15. Durstlöscher mixen

Wie wäre es mit einem tollen Durstlöscher? 15 Rezepte für leckeres Infused Water haben wir hier für Sie zusammengefasst.

16. In die Berge fahren

Wem es doch zu heiß sein sollte und wer etwas in der Natur unternehmen möchte, der kann auch einen Ausflug in höhere Lagen unternehmen und vor der Hitze in die Berge flüchten.

17. Stand-up-Paddling

Stand-Up-Paddling eignet sich sowohl für Kinder als auch Erwachsene und bietet mit ein wenig Übung ein schönes Freizeitprogramm mit ordentlichem Abkühlungspotenzial. Wichtig ist es allerdings, sich einzucremen, denn auch wenn es auf dem Wasser kühler ist, ist die UV-Belastung durch die Reflexionen höher.

18. Spiele im Park

Ein schattiger Platz im Park bietet ebenfalls viele Möglichkeiten, vorausgesetzt, man ist richtig ausgestattet. Beliebte Beschäftigungen sind:

Frisbee

Badminton

Fußball

Boccia

Spikeball

Volleyball

Wikingerschach

Karten- und Brettspiele

19. Zelten gehen

Warum nicht gleich im Freien übernachten, wenn es in der Wohnung zu heiß ist? Ein Campingausflug mit tollem Programm ist vor allem für Kinder spannend.

20. Kühle Orte aufsuchen

Viele öffentliche Orte sind klimatisiert und sind somit bei Hitze eine attraktive Option. Häufig klimatisiert sind:

Museum

Einkaufszentrum

Möbelhäuser

Kinos

Planetarium

Fitnessstudios

21. Picknick

Wie wäre es, wenn Sie das Abendessen einfach als Picknick nach draußen verlegen? Alles, was Sie brauchen, ist ein schönes schattiges Plätzchen im Grünen und einen vorbereiteten Picknick-Korb.

22. Grillabend

Ein weiterer Klassiker im Sommer ist natürlich noch der Grillabend.

Lese-Tipp: Grillen auf dem Balkon – Ist das erlaubt?

23. Eis essen gehen

Auch ein kurzer Ausflug zur nächsten Eisdiele geht bei Hitze immer. Vielleicht können Sie ja mal ganz neue Eissorten probieren.

24. Alkohol meiden

Alkohol ist ebenfalls eine zusätzliche Belastung für den Organismus und kann an heißen Tagen schnell zu Kreislaufproblemen führen. Trinken Sie daher lieber mehr Wasser.

25. Hängematte

Wer sich etwas ausruhen möchte, kann dies auch an der frischen Luft in der Hängematte tun.

26. Hochseilgarten

In Wäldern ist es durch Schatten und Feuchtigkeit in der Regel deutlich kühler. Ein Ausflug in den Hochseilgarten ist daher vor allem an heißen Tagen eine gute Idee.

27. Tretboot

Nicht jeder möchte bei einem Ausflug an den See auch nass werden. Das Tretboot ist dann ein guter Kompromiss.

28. Spaziergang im Wald

Wer nicht so hoch hinaus möchte, der kann auch einfach nur einen Spaziergang im kühlen Wald machen.

29. Gartenpool

Gartenpools gibt es mittlerweile für wenig Geld im Handel (auf Amazon ansehen / ANZEIGE). Wer also eine kleine Gartenfläche hat, kann über diese Option nachdenken.

30. Kühles Fußbad nehmen

Eine weniger aufwendige Abkühlung bietet ein kühles Fußbad.

31. Sport morgens oder abends

Wer Sport machen möchte, sollte dies an heißen Tagen lieber in den kühlen Morgen- oder Abendstunden machen.

32. Urlaub machen

Eine Alternative ist natürlich auch ein Urlaub in weniger heißen Gegenden. Vielleicht haben Sie Verwandte oder Bekannte in kühleren Regionen, die Sie schon länger nicht mehr gesehen haben?