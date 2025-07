Was Italien-Urlauber jetzt wissen müssen

1 Ein Campingplatz in direkter Nähe zu den Phlegräischen Feldern bei Neapel: Das Vulkanfeld Solfatara in der Kleinstadt Pozzuoli im Westen der italienischen Millionenmetropole Neapel gehört zum Gebiet über Europas Supervulkan. Foto: Imago/Dreamtime

Menschen laufen in Panik auf die Straße. In der Gegend um die italienische Großstadt hat die Erde unter den Phlegräischen Feld gebebt. Zum wiederholten Male in diesem Jahr Diese Situation kann Reisende beunruhigen. Was gilt dann reieserechtlich?











Link kopiert



In Neapel und Umgebung bebt immer wieder die Erde: Neuerliche Erschütterungen haben am Freitagmorgen zahlreiche Bewohner der italienischen Großstadt aus Angst auf die Straßen getrieben. Die Region in Kampanien ist auch bei deutschen Urlaubern beliebt. Was müssen Sie jetzt wissen?