Erst der Wasserschaden, jetzt der nächste Schock: Lena Gercke musste am Donnerstag ins Krankenhaus. Das Model meldet sich mit einer knappen Nachricht bei seinen Followern.
Schock für die Fans von Lena Gercke (38): Das Model hat sich am Donnerstagabend mit einem Foto aus dem Krankenwagen bei seinen Instagram-Followern gemeldet. In einer Story teilte die 38-Jährige lediglich die Uhrzeit: 20:47 Uhr. Kurz nach Mitternacht veröffentlichte sie ein Bild eines Krankenhausflurs. "Was für eine Woche...", schrieb Gercke dazu und kündigte an: "Hier wird's die nächsten Tage etwas ruhiger werden". Was genau passiert war, erklärte sie nicht.