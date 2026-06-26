Erst der Wasserschaden, jetzt der nächste Schock: Lena Gercke musste am Donnerstag ins Krankenhaus. Das Model meldet sich mit einer knappen Nachricht bei seinen Followern.

Schock für die Fans von Lena Gercke (38): Das Model hat sich am Donnerstagabend mit einem Foto aus dem Krankenwagen bei seinen Instagram-Followern gemeldet. In einer Story teilte die 38-Jährige lediglich die Uhrzeit: 20:47 Uhr. Kurz nach Mitternacht veröffentlichte sie ein Bild eines Krankenhausflurs. "Was für eine Woche...", schrieb Gercke dazu und kündigte an: "Hier wird's die nächsten Tage etwas ruhiger werden". Was genau passiert war, erklärte sie nicht.

Gercke wird vom Pech verfolgt Für die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Siegerin waren die vergangenen Tage turbulent. Mit ihrem Partner Dustin Schöne und den beiden gemeinsamen Töchtern zieht sie in ein neues Haus in Berlin - eigentlich ein Grund zur Freude. Doch kurz nach dem Umzug wurde diese bereits getrübt: In ihrer Instagram-Story berichtete die 38-Jährige von einem Wasserschaden. Der Starkregen in Berlin am vergangenen Wochenende sorgte demnach auch bei dem Model für Ärger.

Eine Aufnahme zeigte eine Wasserlache in ihrem Keller. "Und dabei liebe ich doch Sommerregen ... nur nicht im Haus", schrieb Gercke dazu. Es sei zudem nicht der erste Vorfall dieser Art. "Egal, wo ich hinziehe oder einziehe, als Allererstes habe ich immer erst mal einen Wasserschaden", erzählte sie und sprach von einem "Fluch", der sie offenbar verfolge.

Einen ersten Wasserschaden im neuen Haus hatte sie bereits Ende vergangenen Jahres erlebt. Während der Renovierung hätten Handwerker versehentlich die Fußbodenheizung angebohrt und dadurch das Badezimmer unter Wasser gesetzt - ausgerechnet einen Raum, der eigentlich gar nicht Teil der Sanierungsarbeiten war.

Emotionaler Abschied von der alten Wohnung

Auch der Abschied vom alten Zuhause fällt Lena Gercke schwer. In einem Clip sitzt sie in einem fast vollständig leeren Raum, nur eine Kommode ist noch zu sehen. "Und plötzlich ist der Umzug nicht mehr nur ein Umzug", schreibt sie nachdenklich. "Du stehst in leeren Räumen voller Erinnerungen, ersten Schritten der Kinder und verabschiedest dich von einem Kapitel."