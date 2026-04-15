Die "Mein Schiff 5" steckt im Persischen Golf fest und ihre letzte Positionsmeldung liegt Wochen zurück. Was ist da los und wie geht es weiter?

Als Reaktion auf die Angriffe der USA und Israels im Iran-Krieg am 28. Februar 2026 hat der Iran die Straße von Hormus gesperrt. Am selben Tag empfingen Schiffe Funkmeldungen der Islamische Revolutionsgarden, die die Sperrung der Straße von Hormus infolge des Konfliktes ankündigten. Die nur wenige Kilometer breite Meeresenge verbindet den Persischen Golf mit dem offenen Meer und gilt als eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt. Mit der auch aktuell noch anhaltenden Seeblockade sitzen auch Kreuzfahrtschiffe fest. Darunter die Schiffe "Mein Schiff 4" und "Mein Schiff 5" der Reederei TUI Cruise.

Kein Signal der "Mein Schiff 5" seit 6 Wochen Laut den Schiffstracking-Plattformen MarineTraffic und VesselFinder befinden sich die beiden Schiffe im Persischen Golf und warten auf die Auflösung der Blockade. Auffällig ist allerdings die Aktualität der Statusmeldungen. Während die Position der "Mein Schiff 4" im Hafen von Abu Dhabi (Arabische Emirate) fast minütlich über das standardisierte AIS-System aktualisiert wird, fehlen seit etwa 6 Wochen aktuelle Positionsdaten des Kreuzfahrtschiffs "Mein Schiff 5" im Hafen von Doha (Katar). Auf Anfrage teilte TUI Cruises uns mit, dass sich die "Mein Schiff 5" übereinstimmend mit Medienberichten auch aktuell noch im Hafen von Doha befindet. Auf die Frage, warum keine AIS-Standortdaten der "Mein Schiff 5" an Tracking-Plattformen übermittelt werden, haben wir keine Antwort bekommen.

Warum gibt es keine aktuellen Positionsdaten?

Die fehlenden Positionsdaten der "Mein Schiff 5" lässt sich nicht ohne weiteres beantworten, da dies sowohl an technischen als auch sicherheitsbedingten Gründen liegen kann. AIS-Daten, die normalerweise die Position eines Schiffes in Echtzeit übermitteln, können in bestimmten Situationen deaktiviert oder eingeschränkt werden. Dies geschieht häufig in Krisengebieten, um die Sicherheit des Schiffes und seiner Besatzung zu gewährleisten. Das Abschalten ist primär aus Sicherheitsgründen in bestimmten Gebieten erlaubt, wird jedoch oft zur Verschleierung illegaler Aktivitäten wie Fischerei oder Schattentankern genutzt.

Auswirkungen auf geplante Reisen

Die Blockade hat dazu geführt, dass TUI Cruises alle Reisen der "Mein Schiff 5" bis einschließlich 1. Mai 2026 abgesagt hat. Auch die Orientreisen für die kommende Wintersaison wurden gestrichen. Stattdessen wird das neue Schiff der Flotte, die "Mein Schiff Flow", alternative Routen in Nord- und Westeuropa anbieten. Kunden, deren Reisen abgesagt wurden, erhalten eine vollständige Rückerstattung.

Wie geht es weiter?

Selbst wenn die Straße von Hormus wieder freigegeben wird, könnte es laut Crucero-Magazin auf Anfrage bei TUI Cruises bis zu einem Monat dauern, bis die Schiffe "Mein Schiff 4" und "Mein Schiff 5" wieder regulär eingesetzt werden können. Die Reederei arbeitet eng mit Behörden und Sicherheitsexperten zusammen, um die bestmögliche Lösung für die betroffenen Schiffe zu finden.