Gefühlt beginnt das Wochenende für viele spätestens am Donnerstagabend. Deshalb sei unsere Empfehlungsliste für die Freizeitgestaltung mit einem Konzert an diesem Donnerstag eröffnet, das besonders die Freunde des traditionellen Jazz ansprechen wird: Um 19.30 Uhr kommt die Sängerin Linda Kyei mit ihrer Swing-Combo zum J azzclub Leonberg in die Steinturnhalle. Der Name ist Programm: Flott wird es werden.

Wem das Jazz-mäßig nicht reicht: Am Sonntag, 1. Dezember, spielt Cemre Yilmaz mit ihrem Quintett um 11.30 Uhr bei einer Matinee im Klösterle in Weil der Stadt. Der musikalische Weg der Sängerin führte von ihrer Heimatstadt Ankara über Graz und Washington D.C. nach Stuttgart. Mittlerweile ist ihr moderner Jazz mit internationalen Einflüssen auf vielen Bühnen Europas zu hören.

Lesen Sie auch

Nostalgisches in Münchingen und Malmsheim

Wer es traditionell mag, ist am Samstag um 19.30 Uhr in der Stadthalle Ditzingen richtig. Der Handharmonika-Club zeigt bei seinem Herbstkonzert, welch ein vielseitiges Instrument das Akkordeon ist und zu Unrecht Quetschkommode genannt wird.

Dominosteine und Spekulatius sind seit September zu haben, die Weihnachtsdeko nicht viel später. Das größte und trotz allem schönste Fest wandelt sich. So auch beim Schmuck. Die Ausstellung „Früher war mehr Lametta“ zeigt, dass das Aussehen des Christbaums Modetrends unterliegt. Eröffnet wird der Blick auf früher an diesem Donnerstag im Heimatmuseum Münchingen in der Kirchgasse 1. Bis zum 2. Februar sind dienstags und sonntags Lametta, bunte Kugeln und glitzernde Spitzen zu sehen.

Die Weihnachtsmärkte gehen los

Fest-Nostalgie ist ebenfalls im Heimatmuseum Rankbachtal angesagt. Am Adventssonntag sind in der Merklinger Straße in Malmsheim von 14 bis 17 Uhr Schmuck, Weihnachtspyramiden, Nussknacker, Räuchermännchen, Puppenstuben, Kaufläden, Spielsachen und weihnachtliche Grußkarten aus den vergangenen 150 Jahren zu bestaunen. Wer am Sonntag nicht kann: Die Ausstellung ist auch am 15., 22. und 29. Dezember sowie am 5. Januar geöffnet. Ein Muss für echte Weihnachtsfans!

Was wäre der Advent ohne die Weihnachtsmärkte? In Leonberg gleich derer drei: Altstadt, Gebersheim und Warmbronn. Außerdem in Flacht, Friolzheim, Hausen, Mönsheim, Münchingen und Rutesheim. Den Überblick über das Adventsprogramm rund um Leonberg finden Sie auf: www.stuttgarter-zeitung.de . Und jetzt sind Sie dran!