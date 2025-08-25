Es kehrt einfach keine Ruhe ein im Dortmunder "Tatort"-Team um Jörg Hartmann alias Peter Faber: Jetzt verlässt nach einer Reihe von Weggängen auch seine Kollegin Stefanie Reinsperger den Sonntagskrimi.
Die Abschiedswelle beim Dortmunder "Tatort" reißt nicht ab: Nach Stefan Konarske (45), Aylin Tezel (41), Anna Schudt (51) und Rick Okon (36) verlässt nun auch Stefanie Reinsperger (37) das Ermittlerteam. Die Schauspielerin, die seit 2021 die Kriminalhauptkommissarin Rosa Herzog verkörpert, steigt freiwillig aus der ARD-Krimireihe aus. Damit bleibt es um Peter Faber alias Jörg Hartmann (56) weiter turbulent.