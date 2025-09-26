Was ist los am Wochenende?: Leonberg wird zum Mekka für Modellbahn-Freaks

Pralles Wochenende: Bei Eisenbahn-Walter gibt es alles rund um die Schienen-Welt. Margot Käßmann spricht im Seehaus. Und beim Eltinger Herbst dürften OB-Kandidaten gesichtet werden.

Nach fünf Tagen Dauerregen scheint es kaum mehr vorstellbar: Aber am vergangenen Samstag war noch Hochsommer. Mehr als 30 Grad, bestes Freibadwetter. Doch die Bäder hatten schon zu, in Mönsheim durften wenigstens die Hunde ins Becken. Aber was soll’s: Wer ein bisschen Wärme will, kann jetzt in die Sauna gehen. Neben der in Ditzingen, in der schon länger die Öfen glühen, hat jetzt auch die Sauna im Hallenbad in Leonberg wieder geöffnet. Und dank des Außenbeckens herrscht dort sogar ein Hauch von Sommeratmosphäre.

Rutesheimer Festival „End of Summer“ zieht um Wem das alles zu heiß und zu nass ist, der kann vor dem Regen am Samstag, 27. September, ins Leonberger Gewerbegebiet Leo West flüchten. Man sollte allerdings eine gewisse Affinität zu Schienen, Lokomotiven und Waggons haben. Die Familie Walter bittet zur großen Modellbahnmesse „Lok Out Let“. Von 8 bis 13 Uhr finden auf dem Firmengelände Modellbaufreunde alles, was ihr Herz begehrt. Die Modelle sind originalverpackt und könnten auf einer Teststrecke gleich Probe gefahren werden, versprechen Vater und Sohn Hans Willi und Tilmann Walter. Kein Wunder also, dass Leo West schon lange eine angesagte Adresse für Bahnfreaks aus dem In- und Ausland ist.

Margot Käßmann ist zu Gast

Um auch die Fans in Rutesheim nicht im Regen stehen zu lassen, haben das Kulturforum und die Stadtverwaltung das Festival „End of Summer“ vom Rathausplatz in die Festhalle verlegt. An diesem Freitag startet eine Band mit dem schönen Namen Keine Schönheit mit einem bunten Rockpop-Mix. Später bietet Acris Rock und Funk. Am Samstag sind Freunde von Swing, Jazz und Latin bei der Carla Öhmd Jauzz Group goldrichtig. Deutlich nach oben geht der Phonpegel, wenn das Trio Wired Beans Kracher von AC/DC oder Hendrix zum Besten gibt.

Margot Käßmann spricht am Samstag im Leonberger Seehaus. Foto: epd

Trocken sollte es auch bleiben, wenn am Samstag um 17 Uhr Margot Käßmann auf dem Glemseck-Parkplatz am Seehaus in Leonberg spricht. Die ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland und Bestsellerautorin hat viele Höhen und Tiefen erlebt. In Leonberg will sie zeigen, „wie belastende Gefühle überwunden werden können und Vergebung eine Chance für einen Neuanfang ist“.

Tags drauf wird Käßmann um 11 Uhr mit einem Gottesdienst das große Seehaus-Fest eröffnen. Den ganzen Tag über gibt es ein buntes Programm für Jung und Alt, bei dem sich die Besucher auch über die Besonderheit des Seehauses informieren können – den Strafvollzug in offener Form. Junge Männer, die dort eine Haftstrafe verbüßen, führen ein Theaterstück auf, um 16 Uhr gibt es eine rechtspolitische Diskussionsrunde.

Der wichtigste Termin: die OB-Wahl in Leonberg

Eher leichteren Charakter hat der Eltinger Herbst, der am Samstag die Carl-Schmincke-Straße im Leonberger Stadtteil zur großen Hocketse werden lässt. Von 15 Uhr an gibt es Livemusik mit Oli T. , der federführende Kirbeverein Eltingen, der Bürgerverein, die Harmonikafreunde, der 1. Karnevalverein, die Bäckerei Marquart, das Wirtshaus am Ezach, der Getränkehandel Schneider und die Kreissparkasse kümmern sich gemeinsam darum, dass niemand verhungern und verdursten muss.

Wer noch etwas den Leonberger OB-Kandidaten auf den Weg geben möchte, dürfte beim Eltinger Herbst dazu gute Gelegenheit haben. Dass diese sich die letzte Wahlkampfmöglichkeit entgehen lassen, ist unwahrscheinlich. Und damit wären wir beim letzten, und zumindest für alle wahlberechtigten Leonberger wichtigsten Termin des Wochenendes: Am Sonntag ist OB-Wahl!