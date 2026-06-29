Fünf Tote, ein Großeinsatz und viele offene Fragen: In Stade ist es am Montagmittag zu einer schweren Gewalttat gekommen. Die wichtigsten Informationen zum aktuellen Stand.

In der niedersächsischen Hansestadt Stade ist es am Montagmittag zu einem schweren Gewaltereignis gekommen. Nach bisherigen Angaben wurden im Bereich der Dankersstraße mehrere Schüsse abgegeben. Fünf Menschen kamen dabei ums Leben. Polizei und Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot aus. Nach Medienberichten waren auch Hubschrauber im Einsatz. Die Lage wurde von der Polizei zunächst als dynamisch beschrieben.

Tatverdächtiger festgenommen Ein Tatverdächtiger wurde nach Angaben der Polizei festgenommen. Einzelne Berichte sprechen zudem von weiteren Festnahmen. Gesicherte Angaben zu einem möglichen Motiv, zur Identität der Opfer oder zum Verhältnis zwischen Täter und Opfern gibt es bislang nicht. Die Hintergründe der Tat sind nach derzeitigem Stand völlig unklar. Die Ermittlungen laufen.

Polizei warnt Bevölkerung

Die Polizei forderte Anwohnerinnen und Anwohner sowie Passanten auf, den Bereich rund um die Dankersstraße weiträumig zu meiden beziehungsweise zu verlassen. Begründet wurde die Warnung mit der eigenen Sicherheit. Einsatzbegleitende Informationen stellte die Polizei über ihren WhatsApp-Kanal bereit.

Berichte über Nähe zu Jugendeinrichtung

Mehrere Medien berichten, dass die Schüsse in der Nähe einer Jugendeinrichtung gefallen sein sollen. RTL sprach von einer Jugendeinrichtung als Tatort, die Deutsche Presse-Agentur berichtete von Schüssen in der Nähe einer solchen Einrichtung. In der Dankersstraße befindet sich unter anderem eine Mutter-Kind-Einrichtung, in der werdende und junge Mütter unterkommen können. Ob diese Einrichtung direkt betroffen war, ist bislang nicht bestätigt.

Viele Fragen noch offen

Stade liegt westlich von Hamburg und hat rund 50.000 Einwohner. Der Einsatzort befindet sich im Stadtgebiet. In der Nähe liegt auch die Stader Polizeiwache. Was genau passiert ist, wer die Opfer sind und warum geschossen wurde, müssen nun die Ermittlungen klären.