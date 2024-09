Was ist eine Sperrminorität?

1 AfD-Mann Höcke kann mit der Sperrminorität allein wenig blockieren. Foto: picture alliance/dpa/Michael Kappeler

Rund um die Landtagswahlen in den ostdeutschen Bundesländern ist das Thema „Sperrminorität“ in den Schlagzeilen. Das Regieren wird dadurch zwar schwerer, aber nicht unmöglich – die Hintergründe.











„Was genau ist eine Sperrminorität?“, fragen sich aktuell viele Wählerinnen und Wähler, nicht nur in Ostdeutschland. Die Sperrminorität der AfD in Thüringen und auch in Brandenburg trotz des Siegs von Dietmar Woidke bezieht sich auf die Situation, in der die Alternative für Deutschland (AfD) in den Landesparlamenten dieser Bundesländer über genügend Sitze verfügt, um Entscheidungen zu blockieren, die eine qualifizierte Mehrheit erfordern. In Sachsen hat die AfD eine Sperrminorität nur knapp verpasst, da in letzter Minute der Linken über Grundmandate noch der Einzug in den Landtag gelang.