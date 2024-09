Was ist eine Sperrminorität?

1 AfD-Mann Höcke kann mit der Sperrminorität allein wenig blockieren. Foto: picture alliance/dpa/Michael Kappeler

Rund um die Landtagswahlen in den ostdeutschen Bundesländern ist das Thema „Sperrminorität“ in den Schlagzeilen. Das Regieren wird dadurch zwar schwerer, aber nicht unmöglich – die Hintergründe.











„Was genau ist eine Sperrminorität?“, fragen sich aktuell viele Wählerinnen und Wähler, nicht nur in Ostdeutschland. Die Sperrminorität der AfD in Sachsen und Thüringen – und möglicherweise künftig auch in Brandenburg – bezieht sich auf die Situation, in der die Alternative für Deutschland (AfD) in den Landesparlamenten dieser Bundesländer über genügend Sitze verfügt, um Entscheidungen zu blockieren, die eine qualifizierte Mehrheit erfordern.