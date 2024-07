Was hinter dem Begriff „Swiftie“ steckt, was es mit der Fanszene zu tun hat und was es bedeutet, dazuzugehören, lesen Sie im Artikel.

In der Welt der Musik gibt es viele Fangemeinden, aber wenige sind so leidenschaftlich und engagiert wie die Swifties. Doch was genau bedeutet es, ein Swiftie zu sein?

Swiftie: Der Zusammenhang mit Sängerin Taylor Swift

Ein "Swiftie" ist ein begeisterter Fan der US-amerikanischen Sängerin und Songwriterin Taylor Swift. Der Begriff leitet sich von ihrem Nachnamen ab und wird verwendet, um die Gemeinschaft der Anhänger zu beschreiben, die Taylor Swift und ihre Musik leidenschaftlich unterstützen. Swifties sind bekannt für ihre Hingabe, ihre aktive Teilnahme an sozialen Medien, ihre Begeisterung für Taylor Swifts Musik und ihre Konzerte sowie für das gemeinsame Feiern von Veröffentlichungen und besonderen Momenten in Taylors Karriere. Das Urban Dictionary beschreibt einen Swiftie als einen „Oobsessive fan that knows everything about pop/country singer/songwriter Taylor Swift.“ Auf Deutsch geht es also um einen „besessenen Fan, der alles über die Pop-/Country-Sängerin/Songwriterin Taylor Swift weiß.“

So erkennen Sie einen „Swiftie“

Einige Swifties gehen sogar so weit, dass sie schon lange vor einem Konzert vor der Halle campen, um einen Platz in der ersten Reihe zu ergattern. Auch die Zahl 13 auf so manchen Handrücken der Fans ist auf eine Verbindung zu Taylor Swift zurückzuführen. Die 13 wurde zur Glückszahl der Sängerin. Sie wurde an einem 13. geboren und an einem Freitag, den 13., 13 Jahre alt. Bei früheren Konzerten malte Sie sich die Zahl ebenfalls auf den Handrücken, was von einigen Swifties übernommen wurde. Zudem gibt es die Tradition, auf Konzerten selbst gemachte Perlen-Armbänder mit anderen Swifties zu tauschen. Diese haben die Bedeutung eines Freundschafts-Armbands, was gleichzeitig symbolisieren soll, dass alle Swifties eine gemeinsame und besondere Freundschaft pflegen.

Über Taylor Swift

Taylor Swift ist eine US-amerikanische Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin, die zu den einflussreichsten Künstlerinnen ihrer Generation zählt. Sie begann ihre Musikkarriere im Country-Genre und veröffentlichte im Alter von 16 Jahren ihr selbstbetiteltes Debütalbum. Mit der Zeit entwickelte sich ihr Musikstil weiter, und sie machte den erfolgreichen Übergang von Country zu Pop, was ihr eine noch breitere Fangemeinde einbrachte. Alben wie "Fearless", "Red", "1989" und "Reputation" erzielten internationale Erfolge und brachen zahlreiche Verkaufsrekorde. Taylor Swift ist bekannt dafür, persönliche Erlebnisse und Emotionen in ihren Liedern authentisch zu vermitteln, was viele ihrer Fans tief berührt. In Ihren Texten verarbeitet sie unter anderem Ihre Ex-Beziehungen. Aktuell ist die Pop-Sängerin mit ihrer „Eras“-Tour auf der ganzen Welt unterwegs und begeistert damit Millionen, die im Publikum tanzen.

Welche Promis zu den Swifties gehören

Zu den Swiftie-Anhängern gehören unter anderem Selena Gomez, Blake Lively, Ryan Reynolds und Taylor Lautner, die alle auch eng mit der Sängerin befreundet sind. Außerdem wurden beispielsweise Ex-Fußballtrainer Jürgen Klopp sowie Prinz William und seine Kinder auf den Konzerten gesichtet.