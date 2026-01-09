Was ist ein „Blizzard“? (Definition)

Deutschland bibbert an einer Luftmassengrenze, die Erinnerungen an 1978/79 weckt. Drei harte Kriterien müssen erfüllt sein, damit Meteorologen offiziell von einem Blizzard sprechen.
Ein Blick aus dem Fenster genügt in vielen Teilen Deutschlands, um zu wissen: Das ist kein normaler Wintertag. Während sich der Norden und Osten gerade durch Schneewehen kämpft und der Süden von Sturmböen bedroht ist, fällt in den Nachrichten immer wieder ein Wort, das man sonst eher aus US-Katastrophenfilmen kennt: Blizzard.