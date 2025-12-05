Warum beten Menschen? Warum schreiben sie kaum leserliche Sätze auf kleine Zettel und kleben sie an eine Wand? Gibt es überhaupt einen Gott, der ihnen zuhört? Oder reden sie nur mit sich selber? Das sagen Theologie und Neurowissenschaft.
Der „Stromberg“-Schauspieler Christoph Maria Herbst betet regelmäßig. „Ich bin auf jeden Fall im Zwiegespräch. Ja, ich glaube an die Wirkmacht des Gebets“, sagt der 59-Jährige. „Es ist gar nicht so, dass ich großartige Wünsche habe, weil mir ja schon so viel geschenkt ist. Ich sage oft einfach nur danke.“