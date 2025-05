Zwei Feiertage an einem Tag - und das an einem Donnerstag? Warum der 29. Mai 2025 für viele ein langes Wochenende und für manche ein Anlass zur Kritik ist.

Am 29. Mai 2025 stehen in Deutschland gleich zwei Feiertage im Kalender: Christi Himmelfahrt und Vatertag, welcher auch Herren- oder Männertag genannt wird. Beide Anlässe fallen traditionell auf denselben Tag. Zwar ist der Vatertag für sich kein gesetzlicher Feiertag, dafür aber Christi Himmelfahrt. Somit sorgt Christi Himmelfahrt sogar bundesweit für einen arbeitsfreien Tag. Da die beiden Feiertage zusätzlich auch jedes Jahr auf einen Donnerstag fallen, kann mit einem Brückenurlaubstag das Wochenende effizient auf 4 Tage verlängert werden.

Christi Himmelfahrt 2025 - Ein gesetzlicher Feiertag in ganz Deutschland

Christi Himmelfahrt ist ein christlicher Feiertag, der genau 39 Tage nach Ostersonntag gefeiert wird. 2025 fällt er auf Donnerstag, den 29. Mai. Der Tag erinnert an die Rückkehr Jesu Christi in den Himmel und symbolisiert seine Wiedervereinigung mit Gott, seinem Vater. Christi Himmelfahrt ist in allen Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag, was bedeutet, dass:

die meisten Geschäfte geschlossen sind

Schülerinnen und Schüler in der Regel frei haben

und auch das LKW-Fahrverbot von 0:00 bis 22:00 Uhr gilt.

Vatertag 2025: Bräuche, Ursprung & Kritik

Parallel zu Christi Himmelfahrt wird in Deutschland auch Vatertag, vielerorts auch Herrentag oder Männertag, gefeiert. Der Ursprung des Vatertags in Deutschland ist nicht eindeutig geklärt. Da er stets an Christi Himmelfahrt gefeiert wird, wird auch ein enger Bezug zur christlichen Tradition vermutet, denn an diesem Tag wird die Rückkehr Jesu zu Gott, seinem Vater im Himmel gefeiert. In den ersten Jahrhunderten entstand der Brauch, Prozessionszüge abzuhalten. Bei den sogenannte Bittgänge wurde für eine gute Ernte gebetet. Mit der Reformation um die Jahre 1517 rückte der religiöse Charakter zunehmend in den Hintergrund.

Der Vatertag in seiner heutigen Form etablierte sich in Deutschland erst im frühen 20. Jahrhundert als Pendant zum Muttertag. Wie bei anderen Feiertagen auch, trug die Industrie ebenfalls maßgeblich zur heutigen Vatertagskultur bei, etwa durch gezielte Werbung von Brauereien, Zigaretten- oder Hemdenherstellern für Männer und Väter. Trotz seines feierlichen Anlasses steht der Vatertag auch in der Kritik. Hauptpunkte sind der häufig übermäßige Alkoholkonsum, ein problematisches Männerbild bei Bollerwagentouren und die Verdrängung des religiösen Ursprungs von Christi Himmelfahrt.