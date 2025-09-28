Was ins Glas kommt: Top-Weinjahrgang nach Turbolese erwartet

Bei der Weinlese muss es in diesem Jahr bei vielen Winzern ganz schnell gehen. Erwartet wird ein qualitativ guter, aber nicht so ergiebiger Jahrgang.
Bodenheim - Ungewöhnlich früh reife Trauben und dann langanhaltender Regen: Viele Winzer in den 13 deutschen Weinbaugebieten mussten sich in diesem Jahr beeilen. Das Deutsche Weininstitut (DWI) im rheinhessischen Bodenheim rechnet nach der Turbolese jedoch mit einem "tollen Weinjahrgang", wie DWI-Sprecher Ernst Büscher der Deutschen Presse-Agentur sagte.