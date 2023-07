1 Das grüne Haus am Eingang zur Calwer Straße wächst buchstäblich. Foto: jse

Der Stuttgart-Betrachter bewegt sich in der Landeshauptstadt zwischen Unkraut und Orchideen. Eine Glosse von Lokalchef Jan Sellner.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Niemand kann heute sagen, was uns in nächster Zeit noch so alles blüht. Weltpolitisch gesehen, aber auch hier in the Länd und in dieser Stadt. Die Hoffnung ist natürlich, dass sie aufblüht und wächst und gedeiht. An manchen Stellen ist das auch der Fall. Das Auge des Stuttgart-Betrachters bleibt neuerdings an dem bepflanzten Neubau am Eingang zur Calwerstraße haften – den hängenden Gärten von Piëch. Für Stuttgarter Verhältnisse ein kleines Weltwunder. Hoffentlich hat es Bestand. In die Stadtgeschichte dürfte das Baumhaus auf jeden Fall eingehen. Als lobenswerter Versuch, mal etwas ganz Neues zu wagen.