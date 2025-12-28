Joshua "Josh" Shinner fotografiert Prinz William und Prinzessin Kate seit Jahren - von der Weihnachtskarte bis zu den Geburtstagsporträts der Kinder. Jetzt verrät er seine besten Tricks für gelungene Familienfotos - und teilt einen überraschenden Rat.
Wenn die britischen Royals vor der Kamera stehen, drückt oft Joshua "Josh" Shinner auf den Auslöser. Der Fotograf hat sich in den vergangenen Jahren zum Vertrauten von Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) entwickelt. Das ikonische Schwarz-Weiß-Bild der Weihnachtskarte 2023, auf dem die Familie in weißen Hemden und dunklen Hosen vor schlichtem Hintergrund posiert? Sein Werk.