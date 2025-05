Was hat die Altkanzlerin auf ihrer Pizza?: Video zeigt offenbar Angela Merkel beim Pizzaessen in Neapel

Video zeigt offenbar Angela Merkel beim Pizzaessen in Neapel

Was hat die Altkanzlerin auf ihrer Pizza?

1 Angela Merkel wurde offenbar beim Pizzaessen gesichtet (Archivbild). Foto: MICHAEL KAPPELER/AFP

Angela Merkel ganz privat: Ein Video soll die Ex-Kanzlerin beim Pizzaessen in einem Restaurant in Neapel zeigen. Der Pizzabäcker hält sie erst für eine Doppelgängerin.











Link kopiert



Da staunte Pierpaolo Battarra aus Italien nicht schlecht: In seinem Restaurant hatte er kürzlich offenbar die deutsche Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Gast. Ein Video, das die Pizzeria Battarra auf Instagram teilte, soll Merkel zeigen, wie sie in einem roten Jackett, mit zerzausten Haaren und einem Ipad vor sich an einem Tisch des Restaurants sitzt.