Was habe ich für ein Glück: Süßer Clip: Victoria Beckham gratuliert ihrem David zum 50. Geburtstag

David Beckham feiert am 2. Mai seinen 50. Geburtstag. Mit einem Instagram-Clip hat ihm Ehefrau Victoria Beckham (51) öffentlich gratuliert. Das Video zeigt Ausschnitte aus dem Leben ihres Mannes - von der Gartenarbeit, Urlaubserinnerungen, Trainingseinheiten bis hin zu familiären Momenten und ausgelassenen Partys.

"Wenn ich mir dieses Video ansehe, denke ich: 'Wow, was habe ich für ein Glück", kommentierte die Designerin mit einem lachenden Emoji die Bilderreise. "Du bist alles, was ich mir erträumt habe und mehr. Happy 50. Geburtstag, David. Ich liebe dich und unsere wunderschöne Familie unendlich. Du machst mich komplett."

Lesen Sie auch

Glückwünsche für das "größte Vorbild"

Davids Sohn Romeo Beckham (22) veröffentlichte einen eigenen Instagram-Post für seinen Vater zum besonderen Jubiläum. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an das größte Vorbild, ich liebe dich so sehr", schrieb er zu einem alten Erinnerungsfoto. Sein Bruder Cruz Beckham (20) sendete via Instagram-Story seine Geburtstagswünsche: "Happy Birthday, Dad. Ich liebe dich so sehr." Zur Familie gehören auch noch der Erstgeborene, Brooklyn (26), und die Jüngste, Harper Seven (13). Victoria und David Beckham sind seit 1999 verheiratet.

David Beckham richtet rührende Worte an seine Familie

Auch das Geburtstagskind selbst hat sich bereits bei Instagram zu Wort gemeldet und eine Bilderreihe aus seinem Leben veröffentlicht. Wenn er über diesen Geburtstag nachdenke, sei er sehr dankbar für viele Dinge in seinem Leben, erklärt der ehemalige Fußballprofi. Dazu zähle er die Mannschaften, für die er gespielt habe, die Kinder, die er über verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen kennengelernt habe und sein Team in seinem Unternehmen und die Freunde, die er um sich habe. "Aber meine größte Errungenschaft ist und bleibt meine Familie, meine Mutter und mein Vater, die so viel geopfert haben, damit ich meinen Traum, Fußballer zu werden, leben konnte, meine Schwestern, die es ertragen mussten, ihrem Bruder in der eisigen Kälte zu folgen und mir beim Fußballspielen zuzusehen, und meine wunderbare Großmutter und mein Großvater", schreibt Beckham weiter.

Dann richtet er Worte an "meine Frau und beste Freundin seit 28 Jahren und meine wundervollen Kinder Brooklyn, Romeo, Cruz und Harper, ihr seid der Grund, warum ich jeden Tag aufstehe, danke, dass ihr mich zum Lächeln bringt und danke, dass ihr mich zu einem besseren Menschen gemacht habt. Ich liebe euch alle so sehr und danke, dass ihr den heutigen Tag so besonders für mich macht. Ihr seid meine Welt."