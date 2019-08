Was geschah mit Jesse Pinkman?

1 Skinny Pete (Charles Baker) wird von der Polizei zu Jesse Pinkman befragt Foto: Netflix

Jetzt ist es offiziell: Der "Breaking Bad"-Film ist ab Oktober auf Netflix zu sehen. Einen ersten Teaser gibt es auch schon.

Was geschah mit Jesse Pinkman (Aaron Paul, 39) nach dem Ende der letzten "Breaking Bad"-Staffel? Das werden Fans ab dem 11. Oktober 2019 erfahren. Denn dann wird "El Camino: A Breaking Bad Movie" (zu Deutsch: "Der Weg: Ein 'Breaking Bad'-Film") beim Streaming-Dienst Netflix zu sehen sein.

Das verrät der Teaser

Nicht nur das Startdatum hat der Streaming-Dienst jetzt bekannt gegeben, sondern auch schon den ersten Teaser zu dem Sequel veröffentlicht. Darin ist Jesse Pinkmans Freund Skinny Pete (Charles Baker, 48) zu sehen, wie er offenbar von der Polizei verhört wird. In einem längeren Monolog erklärt er den Beamten, dass er nichts von dem Verbleib der rechten Hand von Drogenboss Walter White (Bryan Cranston, 63) wüsste.

Allerdings macht er auch klar: Nachdem was Pinkman widerfahren sei, würde er der Polizei auch nicht dabei helfen, ihn in ein Gefängnis zu sperren. Wir erinnern uns: Zum Ende der Serie wird Pinkman von einer "White Supremacist"-Gang gefangen gehalten, gefoltert und dazu gezwungen, weiter Drogen herzustellen. Einen zeitlichen Rahmen liefert der Teaser nicht. Man weiß also nicht, seit wann sich Pinkman auf der Flucht befindet.

Gibt es auch ein Comeback von Walter White?

Damit ist, wie bereits vermutet, Jesse Pinkman die Hauptfigur in dem Film. Ob und wie Drogenkoch Walter White darin vorkommen wird, ist unklar. Darsteller Bryan Cranston hatte bereits im November 2018 bestätigt, dass ein Film zur Serie in Arbeit sei, damals war er sich aber nicht sicher, ob seine Figur darin erscheinen würde, schließlich starb diese am Ende der letzten "Breaking Bad"-Staffel.