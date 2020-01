Messerattacke am Stuttgarter Schwabenzentrum Polizei bittet Zeugen um Hinweise – Täter weiter flüchtig

Viele Fragen zu der Bluttat in Stuttgart sind noch offen: Am Schwabenzentrum geraten zwei Gruppen in einen Streit, ein Mann wird mit einem Messer gestochen. Die Täter sind weiter flüchtig.