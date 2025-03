Was für sie wichtig ist: Baby statt Karriere: Matrix-Star Carrie-Anne Moss bereut nichts

1 Carrie-Anne Moss bereut nicht, dass sie sich lieber um die Familie als um die Karriere gekümmert hat. Foto: Jennifer Graylock/ddp/Sipa USA

Mit "Matrix" wurde Carrie-Anne Moss zum Star. So richtig konnte sie aber nie den Hollywood-Olymp erklimmen. Die Schauspielerin kümmerte sich lieber um die Kinder.











Link kopiert



Seit mehr als drei Jahrzehnten ist Carrie-Anne Moss (57) in Film und Fernsehen zu sehen. Ihren großen Durchbruch feierte sie 1999 mit dem heutigen Sci-Fi-Klassiker "Matrix" in der Rolle der Trinity. Zwar gab es im Anschluss mehrere Fortsetzungen und sie ergatterte auch Rollen in Filmen wie "Chocolat - Ein kleiner Biss genügt" oder in der "Star Wars"-Serie "The Acolyte", den Sprung in die Riege der ganz großen Stars schaffte die Schauspielerin aber nie. In einem neuen Interview erklärt Moss, dass sie sich lieber um ihre Familie gekümmert hat.