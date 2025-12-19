Kristin Cabot wurde bei einem Coldplay-Konzert auf der Kiss-Cam mit ihrem verheirateten Chef erwischt - ein Internet-Skandal folgte. Dass ausgerechnet Chris Martins Ex-Frau Gwyneth Paltrow davon profitierte, macht sie wütend.
Kristin Cabot hat genug geschwiegen. Die ehemalige Personalchefin des Tech-Unternehmens Astronomer wurde im Juli zur unfreiwilligen Internet-Sensation, als sie bei einem Coldplay-Konzert auf der sogenannten "Kiss Cam" neben ihrem verheirateten Chef Andy Byron gezeigt wurde. Jetzt erhebt sie schwere Vorwürfe gegen eine prominente Persönlichkeit, die aus dem Skandal Kapital schlug: Gwyneth Paltrow (53).