1 Herzogin Kate und Prinz William bedanken sich bei den Briten für die Feierlichkeiten zum Thronjubiläum der Queen. Foto: imago images/Doug Peters/EMPICS/PA Images

Mit einer Twitter-Botschaft blicken Prinz William und Herzogin Kate auf das Thronjubiläum der Queen zurück. Besonders der kleine Prinz Louis soll seinen Spaß gehabt haben, wie die Royals betonen.















Link kopiert

Prinz William (39) und Herzogin Kate (40) blicken auf das Jubiläumswochenende zurück. Vom Donnerstag (2. Juni) bis Sonntag (5. Juni) wurde in Großbritannien das Platin-Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (96) gefeiert. Mit dabei waren unter anderem Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40), die extra aus den USA angereist waren. Auch William und Kate waren mit ihren Kindern Prinz George (8), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) vor Ort und feierten mit.

"Was für ein fantastisches Wochenende" - besonders für Prinz Louis

Auf Twitter teilte der offizielle Account von Prinz William und Herzogin Kate nun einen Rückblicks-Post. "Was für ein fantastisches Wochenende voller Feierlichkeiten. Zu sehen, wie Menschen im ganzen Land mit Familie, Freunden und Geliebten zusammenkommen, war sehr besonders. Danke an jeden, der der Queen seine Dankbarkeit für 70 Jahre auf dem Thron erwiesen hat. (...) Wir hoffen, ihr hattet ein Wochenende, an das ihr euch erinnern werdet", heißt es in der Mitteilung.

"Wir alle hatten eine unglaubliche Zeit. Vor allem Louis", scherzten die Royals in einem abschließenden Post. Der kleine Royal fiel sowohl bei der "Trooping the Colour"-Parade am Donnerstag als auch beim Festzug am Sonntag auf. Mit wilden Grimassen stahl der Vierjährige den anderen Royals regelmäßig die Show, die urkomischen Fotos gingen um die Welt.