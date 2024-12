Was für ein Druck: Carolin Kebekus über ihre Mutterschaft und Comedy als Ventil

Anfang 2024 hat Carolin Kebekus (44) ihr erstes Kind bekommen. Kurz vor dem Jahreswechsel spricht sie nun mit dem "Stern" unter anderem über den Erwartungsdruck. "Einige schreiben unter meine Videos: Das arme Kind. Immer schwingt der Vorwurf mit, ich sei verantwortungslos", erklärt die Komikerin laut Vorabmeldung des Magazins.

Komikerin Kebekus nutzt Comedy als Ventil

"Ich hatte nie gekannte Schmerzen, nichts unter Kontrolle, mein Körper war völlig geschunden", sagt Kebekus weiter. "Was für ein Druck. Ich brauchte Comedy als Ventil." Schon wenige Monate nach der Geburt stand sie wieder auf der Bühne, offenbar auch aus Angst um die Karriere: "Finanziell gesehen hätte ich auch eine längere Pause überbrücken können, aber die Sorge, dass die Karriere darunter leiden könnte, ist definitiv da."

Lesen Sie auch

Vor ihrer Schwangerschaft habe Kebekus laut Vorabmeldung noch gedacht, dass sie nicht nur Witze über das Mutterdasein reißen wolle. "Hat nicht ganz geklappt", gibt sie demnach zu. "Aber ich werde mich nicht dafür entschuldigen, dass ich Witze reiße über die krasseste Sache, die ich je erlebt habe."

Im Gespräch mit der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" hatte die Komikerin kurz vor Weihnachten bereits angesprochen, wie wichtig die Rückkehr zur Arbeit für sie gewesen sei. "Für mich war es die richtige Entscheidung, wieder aufzutreten, es war gut für meine mentale Gesundheit", sagte sie. Sie sei aber "mit allem, woran man bei einem Kind denken muss, schon gut ausgelastet".

Kebekus über Schwangerschaft, Gehässigkeit und die Hölle

Die Erwartungshaltung anderer Menschen hatte Kebekus zudem bereits während ihrer Schwangerschaft angesprochen. Im Oktober 2023 erklärte sie in der "NDR Talk Show": "Was ich echt unterschätzt habe, ist dieses: 'Ja, warte mal ab'." Dies sei damals insbesondere von Frauen gekommen, "die das alles schon erlebt haben". Kebekus fragte sich: "Häh, woher kommt denn diese Gehässigkeit, jetzt? Seit wann sind wir denn keine Freundinnen mehr? Was ist denn hier los?"

Die Komikerin sei unter anderem gefragt worden, ob ihr schlecht sei, ob sie noch schlafen könne oder ob sie schon Wasser in den Beinen habe. "Das wird alles ganz schrecklich. Du wirst nie wieder schlafen können, nie wieder rausgehen", habe sie zu hören bekommen. Den Wandel in den Gesprächen über ihre Schwangerschaft fasste Kebekus so zusammen: "Bevor man schwanger ist, sagen ja alle: 'Oh, mach das. Mach Kinder. Das wird so schön.' Und dann, wenn du schwanger bist: 'Welcome to Hell!'"