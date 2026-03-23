In "Friends" sind Phoebe und Ross dicke Freunde - doch Lisa Kudrow, die Darstellerin der exzentrischen Hippie-Blondine, hat ihre Meinung zu David Schwimmers Rolle inzwischen geändert. Und zur vielleicht wichtigsten Debatte der Serie.

In "Friends" sind Phoebe Buffay und Ross Geller enge Vertraute. Doch Lisa Kudrow (62), die die liebenswürdige Figur zehn Staffeln lang verkörperte, trennt da sauber zwischen Rolle und persönlichem Empfinden. Nach einem ausgedehnten Rewatch der NBC-Kultserie hat die Schauspielerin ihre Haltung zu dem von David Schwimmer (59) gespielten Paläontologen deutlich korrigiert - und zwar nach unten.

Vom "Team Ross" zu "Team Rachel" In einem Interview mit "Entertainment Tonight" lässt Kudrow kein gutes Haar an Ross Geller. Dabei hatte sie in der berühmten Beziehungsdebatte der Serie lange auf seiner Seite gestanden. Die Kernfrage: Hatten Ross und Rachel, gespielt von Jennifer Aniston, eine Beziehungspause, als er in Staffel drei mit einer anderen Frau schlief? Heute lautet Kudrows Antwort klar: "Nein. Ich hab mich umentschieden. Ross war lächerlich. Was für ein Baby. Mit dem Kerl kann man keine Zukunft planen", betont die 62-Jährige.

Noch beim Reunion-Special 2021 hatte sich Kudrow zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen - Schwimmer, Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc und dem inzwischen verstorbenen Matthew Perry - auf die Seite von Ross gestellt und bestätigt, dass das Paar damals tatsächlich eine Auszeit von der Beziehung genommen und er somit keinen Vertrauensbruch begangen hatte.

Lachen über die eigene Vergangenheit

Lisa Kudrow hatte sich trotz des riesigen Erfolgs der Serie lange Zeit geweigert, "Friends" überhaupt anzusehen - zu groß war die Scham, sich selbst auf dem Bildschirm zu sehen. Nach dem Tod von Matthew Perry im Oktober 2023 begann sie aber doch noch damit, um sich an ihn zu erinnern. Gerade hat sie die achte Staffel beendet, wie sie Jimmy Kimmel vor wenigen Tagen in seiner Show berichtete.

Bei Phoebes Szenen fühle sie sich inzwischen so, als würde sie jemand anderem beim Spielen zusehen. Das nehme ihr den Druck: "Alle sind großartig und ich lache laut auf", so Kudrow. Ihr Ehemann Michel Stern, mit dem sie seit über 30 Jahren verheiratet ist, dürfe aber trotzdem nicht mitgucken.