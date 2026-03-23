In "Friends" sind Phoebe und Ross dicke Freunde - doch Lisa Kudrow, die Darstellerin der exzentrischen Hippie-Blondine, hat ihre Meinung zu David Schwimmers Rolle inzwischen geändert. Und zur vielleicht wichtigsten Debatte der Serie.
In "Friends" sind Phoebe Buffay und Ross Geller enge Vertraute. Doch Lisa Kudrow (62), die die liebenswürdige Figur zehn Staffeln lang verkörperte, trennt da sauber zwischen Rolle und persönlichem Empfinden. Nach einem ausgedehnten Rewatch der NBC-Kultserie hat die Schauspielerin ihre Haltung zu dem von David Schwimmer (59) gespielten Paläontologen deutlich korrigiert - und zwar nach unten.