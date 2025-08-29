Was es mit dem Angebot auf sich hat: Schalke-Arena will Taylor Swifts Hochzeit mit Travis Kelce austragen

Taylor Swift und Travis Kelce werden heiraten. Aber wo eigentlich? In Gelsenkirchen macht man sich aus einem unterhaltsamen Grund plötzlich Hoffnungen.
Frei nach dem Motto "Man kann's ja mal probieren" haben die Betreiber des Instagram-Accounts der Veltins-Arena auf Schalke Taylor Swift (35) und ihren Verlobten Travis Kelce (35) ein verlockendes Angebot gemacht. "Sucht ihr nach einer Hochzeitslocation?", heißt es in einem Video, das in der hauseigenen Kapelle der Arena aufgenommen wurde. "Dann haben wir vielleicht den perfekten Ort", wird in der Videobeschreibung versucht, den beiden Weltstars eine Traumhochzeit auf Schalke schmackhaft zu machen.