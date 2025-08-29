Was es mit dem Angebot auf sich hat: Schalke-Arena will Taylor Swifts Hochzeit mit Travis Kelce austragen

Taylor Swift und Travis Kelce werden heiraten. Aber wo eigentlich? In Gelsenkirchen macht man sich aus einem unterhaltsamen Grund plötzlich Hoffnungen.

Frei nach dem Motto "Man kann's ja mal probieren" haben die Betreiber des Instagram-Accounts der Veltins-Arena auf Schalke Taylor Swift (35) und ihren Verlobten Travis Kelce (35) ein verlockendes Angebot gemacht. "Sucht ihr nach einer Hochzeitslocation?", heißt es in einem Video, das in der hauseigenen Kapelle der Arena aufgenommen wurde. "Dann haben wir vielleicht den perfekten Ort", wird in der Videobeschreibung versucht, den beiden Weltstars eine Traumhochzeit auf Schalke schmackhaft zu machen.

Ein Spaß-Angebot mit lustiger Vorgeschichte Aus freiem Himmel kommt das Spaß-Angebot nicht, es hat eine ebenso unterhaltsame Vorgeschichte. Mitte des Monats und noch vor der offiziellen Bekanntgabe der gemeinsamen Verlobung war Swift im Podcast "New Heights" zu Gast, den Travis 2022 mit seinem älteren Bruder Jason Kelce (37) ins Leben gerufen hatte.

Ihr Schwager in spe wollte darin von Swift wissen, welche Momente ihr von der "Eras Tour" im vergangenen Jahr besonders in Erinnerung geblieben waren - und da fiel das für US-amerikanische Zungen offenbar schier unaussprechbare Wort "Gelsenkirchen".

Swift wurde zum Schalke-Fan

Sie erinnerte sich vor allem an das Fanprojekt während ihres Songs "willow", das durch Swifties in der deutschen Stadt viral ging. Dabei hielten zahlreiche Fans gelbe und orangefarbene Luftballons in die Luft und beleuchteten diese mit ihren Handy-Taschenlampen. "Das war so schön! Die waren so begeistert dabei. Ich habe noch nie für Fans gespielt, die so mitgefeiert haben", schwärmte Swift. Die energiegeladene Stimmung in der Arena habe sie in dieser Form noch nie erlebt.

Für ihre Traumhochzeit werden sich Swift und Kelce aber wohl nach einer größeren Location umsehen - rund 60 Quadratmeter ist die 2001 eingeweihte Schalke-Kapelle direkt neben der Veltins-Arena groß. Für eingefleischte Fans der Königsblauen gilt sie als gerne genutzter Ort für Eheschließungen, aber auch für Taufen und Gedenkfeiern.