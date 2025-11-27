Roland Kaiser weiß, wie wichtig "Hoffnung und Richtung" im Leben sind. Er bezieht beides aus einer alltäglichen, oft nicht genug wertgeschätzten Sache.

Am 6. Dezember wird Roland Kaiser (73) in der ZDF-Spendengala "Ein Herz für Kinder" auftreten und sicherlich den ein oder anderen Traum erfüllen. Wie wichtig das ist, hat der erfolgreiche Schlagersänger nun in einem Interview mit der "Bild" verraten. Denn Träume gehören für ihn nicht nur zum täglichen Leben dazu - "sie geben uns Hoffnung und Richtung - im Schlaf, aber auch im Alltag. Ohne Träume wäre das Leben ziemlich grau".

In Bezug auf seine eigene Person fällt die Träumerei sehr bodenständig aus, "schöne Momente mit meiner Familie und Freunden" seien längst das Wichtigste für den 73-Jährigen. Generell wünsche er sich wieder mehr Harmonie auf der Welt und "dass wir als Gesellschaft menschlich bleiben. Dass wir uns wieder mehr zuhören und respektvoll miteinander umgehen. Auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind." Nur so würden unsere Nachfahren mit "Respekt, Toleranz und Menschlichkeit" aufwachsen können.

Ein Traum endet 2025

Ein Traum fürs kommende Jahr ist hingegen ausgeträumt, wie unlängst bekannt wurde: Ab 2026 wird es keine Live-Übertragungen seiner "Kaisermania" mehr im Fernsehen geben. Auf der offiziellen Website des Veranstalters heißt es seit Anfang des Monats: "Diese Entscheidung trafen der Künstler und sein Veranstalter gemeinsam, nachdem es in der Vergangenheit wiederholt Kritik an der TV-Tonqualität gegeben hatte. Während das Live-Erlebnis für das Publikum vor Ort stets ein musikalisches Highlight war, konnte dies im Fernsehen dagegen leider nicht in derselben Qualität vermittelt werden."

Der MDR, der über Jahre eines seiner größten Quoten-Highlights mit der "Kaisermania" verbuchte, wird künftig auf die beliebten Live-Konzerte verzichten müssen. Semmel Concerts, der Veranstalter der Shows, dankte dem Sender ausdrücklich für die "äußerst professionelle und immer wertschätzende Zusammenarbeit".