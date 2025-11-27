Roland Kaiser weiß, wie wichtig "Hoffnung und Richtung" im Leben sind. Er bezieht beides aus einer alltäglichen, oft nicht genug wertgeschätzten Sache.
Am 6. Dezember wird Roland Kaiser (73) in der ZDF-Spendengala "Ein Herz für Kinder" auftreten und sicherlich den ein oder anderen Traum erfüllen. Wie wichtig das ist, hat der erfolgreiche Schlagersänger nun in einem Interview mit der "Bild" verraten. Denn Träume gehören für ihn nicht nur zum täglichen Leben dazu - "sie geben uns Hoffnung und Richtung - im Schlaf, aber auch im Alltag. Ohne Träume wäre das Leben ziemlich grau".