1 Donald Trump winkt am Wochenende seinen Fans auf dem Weg zum Golfen aus seiner Präsidenten-Limousine zu. Foto: AP/Julio Cortez

Stuttgart/Washington - Ja was denn nun? US-Präsident Donald Trump hat am Sonntag schnell den Eindruck zurückgewiesen, er räume widerwillig seine Wahlniederlage gegen Joe Biden ein. „Er hat nur in den Augen der Fake-News-Medien gewonnen. Ich gestehe gar nichts ein!“, schrieb er bei Twitter. Zuvor hatte er erstmals in einem Tweet die Worte „er hat gewonnen“ mit Bezug zu Biden verwendet – aber gepaart mit seinem üblichen Vorwurf der Wahlfälschung. Twitter reagierte umgehend und versah die Äußerung mit einem Warnhinweis. Trumps Anwälte führen diverse Klagen im mehreren Bundesstaaten, konnten bisher aber keine überzeugenden Belege für Wahlfälschungen vorlegen. Nach Berechnungen der US-Medien hat Biden die Wahl klar gewonnen.