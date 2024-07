Was der ehemalige SWR-Moderator jetzt macht: Der brandneue Brinkhoff

1 Lennert Brinkhoff istangekommen in Berlin. Foto: Finja Pollen

Lennert Brinkhoff hat als Fußballmoderator eine Traumkarriere hingelegt. Vor zwei Jahren hört er plötzlich auf. Was er heute macht, wie er nun Spiele verfolgt, erzählt er bei einem Treffen in Berlin.











Tante Käthe ist der perfekte Ort in Berlin, um Lennert Brinkhoff zu treffen. In der Kneipe am Mauerpark auf der Grenze von Prenzlauer Berg und Wedding schaut sich Brinkhoff die Spiele seiner Lieblingsmannschaft Arminia Bielefeld an. Es gibt wenig Orte, an denen man die Partien des Drittligisten verfolgen kann. Und wenig Orte mit diesem speziellen Charme: Tante Käthe ist eine ranzige Kneipe mit Rudi-Völler-Schrein. Zwei Bäume wachsen durch das Dach des Verschlags. Dieses Lokal ist ein Sinnbild dafür, wie sich die Welt von Lennert Brinkhoff und sein Blick auf den Fußball verändert haben. Der 39-Jährige nimmt seinen Sport inzwischen wie ein ganz normaler Fan wahr – anstatt perfekt ausgeleuchtet und kommentierend am Spielfeldrand.