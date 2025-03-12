Was Bücher in den Händen der „Neuen Rechten“ bewirken

Deutschlands „Neue Rechte“ will den Rechtsextremismus intellektuell erneuern und sucht Querverbindungen ins konservative Spektrum. Ein zentrales Agitationsfeld dieser politischen Strömung ist die Literatur, die ideologisch instrumentalisiert wird, wie Stuttgarter Forscher aufzeigen.
Keine politische Strömung arbeitet gegenwärtig so intensiv mit Literatur wie die „Neue Rechte“. Zu diesem Ergebnis kommen Forscher der Universität Stuttgart. Sie haben die Entwicklung erstmals umfassend analysiert und zeigen: Die ideologische Instrumentalisierung von Prosa und Lyrik hat im deutschsprachigen Raum ein beachtliches Ausmaß angenommen.